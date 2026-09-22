5 cái tạo nên hiệu quả và 5 cái không:

1- Chỉ rõ kết quả cần đạt được, không chỉ giao việc. Đối nghịch là: chỉ giao việc mà không rõ kết quả cần đạt được. Thí dụ, giao việc là: làm xong module CRM trong 30 ngày; còn giao kết quả là: trong 30 ngày, module CRM được triển khai xong cho phòng kinh doanh, 80% nhân sự sử dụng hàng ngày và giảm 30% thời gian nhập liệu.

2- Chọn đúng người và trao quyền. Đối nghịch là: Ôm việc hoặc giao quyền nhưng không giao trách nhiệm, giao trách nhiệm mà không trao quyền.

3- Ra quyết định nhanh, sẵn sàng điều chỉnh khi có có dữ liệu mới: ra quyết định nhanh, thực thi nhanh, sai nhanh, sửa nhanh, ra kết quả nhanh. Đối nghịch là: sợ sai, chần chừ hoặc cố bảo vệ quyết định sai.

4- Xây dựng đội ngũ quản lý cấp trung mạnh. Sản xuất ra cán bộ quản lý cấp trung là sản phẩm quan trọng nhất của CEO, hơn cả SP/DV để bán. Đối nghịch là: chỉ dựa vào cá nhân lãnh đạo, bỏ quyên quản lý cấp trung.

5- Làm gương về kỷ luật, nói là làm, làm gương về giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Đối nghịch là: Nói một đằng làm một nẻo, thiếu nhất quán, là không bám theo các giá trị cốt lõi để xây dựng các quy định nội bộ, để ra quyết định hàng ngày. Rất nhiều doanh nghiệp giá trị cốt lõi chỉ là khẩu hiệu, mà không cấy nó vào các quy định của doanh nghiệp.

5 cặp đối lập của lãnh đạo hiệu quả và không hiệu quả:

1- Quản lý mục tiêu, kết quả <=> Quản lý công việc, cách làm

2- Xây dựng hệ thống <=> Chữa cháy

3- Phát triển con người <=> Khai thác con người

4- Trao quyền <=> Ôm đồm

5- Học hỏi và thích nghi <=> Bảo thủ và đổ lỗi

Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên Ủy viên Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ