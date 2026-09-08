Chiến dịch ‘làm sạch mã số thuế’:

Liên quan đến chiến dịch cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được ngành thuế triển khai từ tháng 7 đến cuối năm 2026, bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khôi phục hoạt động, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước theo quy định.

Điều này nhằm bảo đảm tính công bằng giữa người nộp thuế đã chấp hành nghĩa vụ và người nộp thuế đang hoạt động. Doanh nghiệp không phải chịu thêm bất kỳ chi phí tuân thủ phát sinh nào ngoài các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định.

Cơ quan thuế đặt mục tiêu giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong vòng 3 ngày làm việc đối với doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Ảnh: Nam Khánh

Theo Trưởng ban Nghiệp vụ thuế, người nộp thuế khi quay trở lại hoạt động kinh doanh vẫn phải thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định.

Tuy nhiên, đây là đợt cao điểm xử lý với số lượng lớn nên cơ quan thuế đã chủ động nắm bắt những vướng mắc có thể phát sinh. Trong đó có việc người nộp thuế phải nộp các khoản nợ còn tồn đọng hoặc thực hiện những nghĩa vụ kê khai từ thời điểm rời khỏi địa chỉ kinh doanh cho đến nay.

Bà Thu cho biết, cơ quan thuế trong giai đoạn thực hiện chiến dịch từ nay đến cuối năm 2026 đã bố trí đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế.

Đáng chú ý, cơ quan thuế đặt mục tiêu khi người nộp thuế đã có hồ sơ gửi đến cơ quan thuế và hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.

Cùng với đó, ngành thuế cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đối với từng công chức thuế trong việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục.

Một trong những vướng mắc được doanh nghiệp phản ánh là trường hợp “thả trôi” doanh nghiệp trong nhiều năm, không hoạt động, nhưng khi quay lại làm thủ tục đóng mã số thuế thì phát sinh các khoản phạt chậm kê khai với số tiền lớn.

Về vấn đề này, bà Thu cho biết, cơ quan thuế đã ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng cũng như các khoản nợ thuế của doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.

Hiện cơ quan thuế đang tích cực tổng hợp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

“Mục tiêu là tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoặc yên tâm quay trở lại hoạt động kinh doanh”, bà Thu nói.

Theo bà, cơ quan thuế kỳ vọng các giải pháp tháo gỡ sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục nhanh nhất, qua đó có thể yên tâm mở thêm doanh nghiệp mới hoặc quay trở lại hoạt động kinh doanh và chính thức hóa tình trạng pháp lý của mình.