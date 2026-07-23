Có nên đặt cây hương thảo trên bàn làm việc? Cây hương thảo là loại cây thân bụi, lá nhỏ, màu xanh quanh năm và tỏa hương thơm đặc trưng. Nhờ kích thước nhỏ gọn, cây phù hợp để đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc gần cửa sổ trong văn phòng. Ngoài giá trị trang trí, hương thảo còn có khả năng thích nghi khá tốt với môi trường trong nhà nếu được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp và chăm sóc đúng cách. Đây là lựa chọn được nhiều nhân viên văn phòng yêu thích. Cây hương thảo để bàn làm việc

Lợi ích khi đặt cây hương thảo trên bàn làm việc Đặt cây hương thảo trên bàn làm việc mang lại nhiều lợi ích cho không gian văn phòng: Hương thơm tự nhiên giúp không gian dễ chịu hơn.

Góp phần tạo điểm nhấn xanh cho góc làm việc.

Phù hợp với bàn làm việc có diện tích nhỏ. Nhiều người còn lựa chọn hương thảo vì những công dụng được nhắc đến phổ biến: Có mùi hương giúp xua đuổi muỗi.

Dễ chăm sóc, không cần tưới nước quá thường xuyên.

Có thể trồng trong chậu nhỏ, thuận tiện di chuyển và bố trí.

Ý nghĩa phong thủy của cây hương thảo Theo quan niệm phong thủy, cây hương thảo tượng trưng cho sự may mắn, bình an và nguồn năng lượng tích cực. Vì vậy, nhiều người đặt cây trên bàn làm việc với mong muốn công việc thuận lợi và tinh thần luôn thoải mái.