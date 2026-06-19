Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người yêu thích cây xanh nhưng không dám trồng vì sợ không có thời gian chăm sóc. Nỗi lo cây héo úa vì quên tưới, không kịp bón phân hay cắt tỉa luôn là rào cản lớn nhất.

Dưới đây là 5 loại cây phong thủy cực kỳ dễ sống, phù hợp với những người không có nhiều thời gian rảnh nhưng vẫn muốn ngôi nhà tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực.

Cây sống đời

Cây sống đời còn được biết đến với cái tên cây thuốc bỏng, được đánh giá là một trong những loại cây dễ sống nhất. Chỉ cần một chiếc lá rơi xuống đất ẩm, cây đã có thể mọc rễ và phát triển thành một cây mới.

Cây sống đời với sức sống mãnh liệt, chỉ cần một chiếc lá rơi xuống đất cũng đủ mọc thành cây mới.

Loài cây mọng nước này có lá dày, chứa nhiều nước, có thể chịu được khô hạn trong thời gian dài. Người bận rộn có thể tưới mỗi tháng một lần mà cây vẫn xanh tươi.

Trong phong thủy, sống đời tượng trưng cho sự trường tồn, kiên cường và may mắn. Cây có thể trồng trong chậu nhỏ để trên bàn làm việc, ban công hoặc góc phòng khách mà chẳng cần tốn công chăm sóc cầu kỳ.

Cây húng bạc hà

Húng bạc hà không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn là cây cảnh để bàn lý tưởng cho người bận rộn.

Chỉ cần một cành húng bạc hà cắm vào cốc nước, sau vài ngày cây sẽ bén rễ và bắt đầu phát triển. Cây có thể sống khá lâu trong nước, tuy nhiên cần thay nước định kỳ và bổ sung dinh dưỡng nếu muốn cây phát triển bền vững.

Cây húng bạc hà chỉ cần cắm cành vào cốc nước là sống, vừa làm cảnh vừa làm gia vị, lại tỏa hương thơm mát khắp phòng.

Mùi hương thơm mát của húng bạc hà có tác dụng giảm căng thẳng, đuổi muỗi và tạo cảm giác thư thái cho không gian làm việc.

Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai vừa muốn có cây xanh vừa muốn có nguyên liệu tươi để pha trà hay nấu ăn mà chẳng tốn thời gian chăm bón.

Cây vạn niên thanh lá đốm

Vạn niên thanh lá đốm là họ hàng của cây vạn niên thanh thông thường, nhưng có điểm nhấn đặc biệt với những đốm trắng hoặc vàng trên bề mặt lá xanh đậm, tạo vẻ đẹp nghệ thuật và sang trọng.

Loài cây này có sức sống cực kỳ bền bỉ, có thể phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, thậm chí chỉ cần ánh đèn huỳnh quang trong văn phòng cũng đủ để cây quang hợp.

Vạn niên thanh lá đốm có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh, chỉ cần tưới nước khi đất khô hoặc thay nước trong bình mỗi tuần.

Cây còn có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại, rất phù hợp để trong phòng ngủ hoặc phòng khách.

Cây trúc Nhật

Trúc Nhật có dáng đứng thẳng, thanh mảnh với những đốt rõ ràng, mang vẻ đẹp giản dị nhưng tinh tế. Đây là loại cây thích hợp cho những ai yêu thích sự đơn giản và không có thời gian chăm sóc cầu kỳ.

Trúc Nhật thanh mảnh, dễ trồng trong bình thủy tinh với nước và đá, chỉ cần thay nước mỗi tuần là cây xanh tốt quanh năm.

Trúc Nhật có thể trồng trong bình thủy tinh với nước và đá để bàn, chỉ cần đổ nước ngập rễ và thay nước mỗi tuần một lần là cây sống khỏe quanh năm.

Trong phong thủy, Trúc Nhật tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sự kiên định. Cây thường được đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc góc học tập, mang lại nguồn năng lượng tích cực và cảm giác thư thái cho chủ nhân.

Cây nha đam lùn

Nha đam lùn là phiên bản nhỏ nhắn của cây nha đam thông thường, với những chiếc lá mập mạp, xanh mướt, có thể đặt gọn trên bàn làm việc hay góc học tập.

Giống như họ hàng của mình, nha đam lùn thuộc nhóm cây mọng nước, có khả năng tích trữ nước trong lá, vì vậy có thể sống khỏe nhiều tuần mà không cần tưới.

Đặc biệt, cây có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại và thải oxy vào ban đêm - đây là đặc tính đặc trưng của nhóm thực vật CAM.

Người bận rộn chỉ cần tưới thưa, khoảng 1-2 tuần/lần tùy điều kiện môi trường, cây vẫn có thể sinh trưởng tốt.

Dù có sức sống bền bỉ, các loại cây này vẫn cần được đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp, tưới nước đúng nhu cầu và lau lá định kỳ để duy trì vẻ xanh tốt quanh năm.