Gia tộc Minh Tơ có nguồn gốc gắn bó với nghệ thuật hát bội Nam Bộ, đi qua các chặng đường phát triển đã tròn 1 thế kỷ. Đến nay, gia tộc này đã tồn tại đến thế hệ thứ 6.

Trong đó, thế hệ thứ 5 của gia tộc là những cô đào nổi tiếng của giới cải lương gồm NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Ngọc Nga (con NSƯT Trường Sơn và Thanh Loan), nghệ sĩ Trinh Trinh (con nghệ sĩ Xuân Yến - Hữu Cảnh), NSND Quế Trân (con NSND Thanh Tòng).

NSƯT Tú Sương

Tú Sương đi hát từ năm 4 tuổi, có thâm niên gần 40 năm làm nghề. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với loạt vai diễn trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Dấu ấn giao thời, Tình người kiếp rắn, Phụng Nghi Đình… Chị được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015.

Với tài năng ca diễn nổi trội, Tú Sương được soạn giả Nguyễn Phương đặt cho biệt danh "Viên ngọc bích của sân khấu cải lương tuồng cổ Việt Nam".

Nhiều năm lăn lộn, nữ nghệ sĩ hiểu rõ sự bấp bênh của nghề. Những ngày nghỉ diễn, chị cùng con gái ra chợ đầu mối nhập hàng để bán trên các nền tảng mạng xã hội kiếm thêm thu nhập.

Cuộc đời Tú Sương lận đận đến khi bước sang tuổi 40 mới tìm được sự bình yên. Dẫu vậy, chị không xem đó là nỗi buồn bởi quan niệm ai cũng có số phận riêng.

“Tôi phải nói lời cảm ơn những sóng gió giúp trở nên vững vàng, bao bọc được chính mình và tổ ấm nhỏ trước những gian truân cuộc sống”, chị chia sẻ với VietNamNet.

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo

Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo sinh năm 1982, là con gái út của cặp nghệ sĩ tài danh NSƯT Trường Sơn - NSƯT Thanh Loan. Cô công tác tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, ghi dấu ấn qua các vai diễn tuồng cổ, lịch sử. Thanh Thảo có khả năng ca diễn đa dạng các loại vai: Mùi, độc, lẳng, hài.

So với các chị em, sự nghiệp Lê Thanh Thảo khá khiêm tốn. Cô miệt mài làm nghề nhưng chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng qua các vở diễn.

Lê Thanh Thảo kết hôn cùng nghệ sĩ Điền Trung - cũng theo bộ môn cải lương. Hai cô con gái của họ cũng sớm thể hiện năng khiếu ca diễn và có những vai diễn trên sân khấu ít nhiều ghi dấu ấn.

Nghệ sĩ Ngọc Nga

Ngọc Nga là chị của nghệ sĩ Tú Sương và Lê Thanh Thảo. Cô vốn yêu nghề nhưng không nhiều tố chất nên chọn duy trì đam mê bằng các vai nhỏ ở sân khấu cải lương, kịch nói. Nhiều năm qua, cô chuyển hướng sang công tác hậu trường với vai trò trang điểm, lo phục trang.

Trong giới sân khấu, Ngọc Nga được khen là chuyên gia trang điểm mát tay, được nhiều đoàn cải lương, kịch nói, phim ảnh mời tham gia công tác hóa trang cho diễn viên. Dù ở vị trí nào Ngọc Nga cũng được mọi người quý trọng vì thái độ nghiêm túc, kỹ lưỡng trong công việc.

NSƯT Trinh Trinh

Nghệ sĩ Trinh Trinh sinh năm 1977, là con gái của nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh - Xuân Yến, cháu ruột nghệ sĩ Thanh Tòng. Từ năm 8 tuổi, Trinh Trinh đã theo nghiệp nghệ thuật của gia đình và đạt nhiều thành tựu nhất định.

NSƯT Trinh Trinh kết hôn với NSƯT Kim Tử Long, có 2 con.

Cô kết hôn với NSƯT Kim Tử Long - người đã trải qua 2 đời vợ và có 3 con riêng. Sự chênh lệch tuổi tác (Trinh Trinh kém chồng 11 tuổi) khiến nghệ sĩ phải đối diện với không ít áp lực và những lời dèm pha từ dư luận.

Vượt thị phi, Trinh Trinh và Kim Tử Long có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, tròn đầy sau 15 năm chung sống. Họ có 2 người con trai cũng nối nghiệp ca hát như cha mẹ.

Từ sau lập gia đình, Trinh Trinh hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô dành thời gian chăm lo và là hậu phương vững chắc cho chồng, thỉnh thoảng chỉ góp mặt trong 1 số chương trình đặc biệt.

NSND Quế Trân

Trong số 5 chị em thuộc gia tộc Minh Tơ, Quế Trân là gương mặt nổi tiếng nhất. Cô sinh năm 1981, là con ruột của cố NSND Thanh Tòng.

Lớn lên trong cái nôi cải lương, Quế Trân sớm bộc lộ tài năng khi tham gia các đoàn Minh Tơ, 284, Đồng Ấu Bạch Long... Ở tuổi 18, nghệ sĩ đạt huy chương Vàng giải thưởng Trần Hữu Trang.

Quế Trân thành công với nhiều vai: Phương Thảo (Nhảy múa với quỷ dữ), Nga (Khúc ly hương), Phượng (Con mắt thời gian)... Cô gắn liền với vai đào thương, đào mùi, đóng cặp bên các kép nổi tiếng NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long, Hữu Quốc, Võ Minh Lâm…

Năm 2024, Quế Trân là một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND.

Sôi nổi về nghề song Quế Trân dè dặt khi được hỏi về cuộc sống cá nhân. Nghệ sĩ quan niệm muốn sống cuộc đời bình lặng, không xô bồ, bon chen. Sau ánh đèn sân khấu, cô dành trọn thời gian cho gia đình, đặc biệt là người mẹ già.

“Tôi xem việc hoạt động nghệ thuật như sứ mệnh nối tiếp gia tộc và sự nghiệp của cha. Làm được gì, tôi đều cố gắng hết sức và trong lòng luôn mong có thể giúp cải lương đến gần các bạn trẻ”, nghệ sĩ Quế Trân chia sẻ với VietNamNet.

