Bãi biển Hồ Cốc Hồ Cốc là một bãi biển nhỏ, hoang sơ, thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), cách trung tâm TPHCM khoảng 125km về phía Đông Nam, di chuyển rất thuận lợi. Từ bãi biển Hồ Cốc, du khách chỉ cần đi theo đường ven biển khoảng 2km là đến bãi biển Hồ Tràm. Hồ Cốc là bãi biển nằm sát bìa rừng, cách xa khu dân cư. Nơi đây có khung cảnh bình yên, tĩnh lặng, nước biển trong xanh, bờ biển sạch với những tảng đá mang nhiều hình thù khác nhau. Xung quanh bãi biển được bao bọc bởi những hàng phi lao cao vút, hàng dương xanh rợp bóng mát. Bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải. Du khách có thể cắm trại ngay dưới rừng dương mát mẻ sát bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ, chim hót líu lo, tận hưởng gió biển mát mẻ, trong lành. Trong ngày, bạn có thể đi xe đạp dọc bờ biển, chèo SUP,... Hồ Cốc là bãi biển hoang sơ, bình yên. Ảnh: Trần Ngọc Tuân

Làng nổi Tân Lập Cách TPHCM khoảng 100km, làng nổi Tân Lập (xã Mộc Hóa, Tây Ninh) là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn "chữa lành" giữa thiên nhiên trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Nơi đây được bao phủ bởi những cánh rừng tràm bạt ngàn. Du khách có thể ngồi trên xuồng ba lá, chậm rãi qua những con rạch nhỏ uốn lượn xuyên rừng. Một hoạt động khác cũng được du khách yêu thích không kém khi đến làng nổi Tân Lập, chính là đi dạo trên con đường dài 5km xuyên qua rừng tràm. Làng nổi Tân Lập còn lưu giữ nếp sống dân dã của cư dân vùng sông nước. Tới đây, du khách có thể cùng bà con làm nghề nông, đánh bắt thủy sản, làm bánh... Cách làng nổi Tân Lập khoảng 13km, khu du lịch "Cánh đồng bất tận" cũng là một điểm đến hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ. Đây chính là nơi quay bộ phim "Cánh đồng bất tận" - tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Làng chài Phước Hải Làng chài Phước Hải nằm ở phường Phước Hải, TPHCM, trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã tồn tại hàng trăm năm. Cách khu vực trung tâm TPHCM chỉ khoảng 2 tiếng di chuyển, nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình, với biển xanh, cát vàng mịn trải dài, nhịp sống chậm rãi. Tới Phước Hải, du khách có thể ghé thăm, chụp ảnh tại bờ kè Phước Hải; quảng trường Phước Hải; bờ kè Lộc An - cảng cá Lộc An - biển Lộc An; hồ Sở Bông; núi Minh Đạm; đèo Nước Ngọt. Buổi sáng, du khách có thể tới chợ Phước Hải mua hải sản ốc, mực, tôm, hàu mang về homestay nhờ chế biến hoặc mua làm quà với giá rất rẻ. Một đặc sản nổi tiếng ở Phước hải là hàu sữa, giả chỉ 35.000 đồng/kg. Làng chài Phước Hải. Ảnh: Min on the go

Khu du lịch sinh thái Vàm Sát Cách trung tâm TPHCM khoảng 45km, Khu du lịch sinh thái Vàm Sát (xã An Thới Đông) là nơi có các hệ sinh thái trên cạn – thủy vực và hệ sinh thái nước ngọt – nước mặn cực kỳ đa dạng. Tới đây, du khách có thể cảm nhận được thiên nhiên thanh bình, trốn khỏi ồn ào, khói bụi thành phố. Là nơi bảo tồn rừng và động vật, ở Vàm Sát, du khách có thể ngắm nhìn cá sấu Xiêm, cá sấu Hoa Cà, khỉ đuôi dài, dơi nghệ, các loại chim quý... Từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm chính là mùa chim làm tổ, thời điểm mà hàng triệu chú chim khắp nơi về đây sinh sản, tạo nên cảnh sắc độc đáo. Du khách có thể khám phá khu du lịch bằng xe đạp địa hình, trải nghiệm chèo thuyền men theo rừng ngập mặn. Nơi đây cũng có nhiều món ẩm thực như ba khía, cá thòi lòi, cá dứa,...