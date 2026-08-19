Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp, gồm 2 ngày nghỉ lễ và 3 ngày nghỉ cuối tuần, sau khi thực hiện hoán đổi ngày làm việc theo quy định. Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định phương án nghỉ theo quy định và được khuyến khích áp dụng lịch tương tự khu vực công.

Khoảng nghỉ kéo dài tạo điều kiện để du khách thực hiện những chuyến đi 3-5 ngày. Tuy nhiên, dù nhu cầu du lịch được đánh giá tích cực, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết khách Việt chưa vội xuống tiền chốt tour 2/9.

Giá máy bay, giá tour không tăng đột biến

Theo ông Hồ Xuân Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Hanotours, giá các tour dịp 2/9 năm nay tăng nhẹ, chỉ khoảng 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tour nước ngoài có mức giá dưới 20 triệu đồng/người đang được khách lựa chọn nhiều, nổi bật là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore - Malaysia.

Tại Vietluxtour, mức giá tour lễ được phân chia theo nhiều nhóm sản phẩm. Tour nội địa đường bộ 3-4 ngày phổ biến khoảng 2,4-3,3 triệu đồng/khách; tour nội địa có đường bay hoặc tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn khoảng 7-13,4 triệu đồng. Tour nước ngoài ngắn ngày trong khu vực có giá khoảng 7-17,5 triệu đồng/khách, còn Nhật Bản và các hành trình cao cấp từ 35 triệu đồng.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho rằng không nên nhìn giá tour lễ theo một mức tăng chung. Chi phí tour phụ thuộc vào giờ bay, hành lý, tiêu chuẩn lưu trú, quy mô đoàn, điều kiện hoàn hủy và nhiều yếu tố khác... Vì vậy, cùng một điểm đến nhưng giá có thể chênh lệch đáng kể tùy cấu trúc sản phẩm.

Điểm tích cực, giá vé máy bay nội địa kỳ nghỉ 2/9 năm nay chưa tăng đột biến. Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của BestPrice Travel, các hãng hàng không đã chủ động phân bổ cung ứng trên những đường bay du lịch trọng điểm. Trong khi đó, nhu cầu của du khách được phân tán sang đường bộ, đường sắt và các tuyến quốc tế ngắn ngày, thay vì tập trung hoàn toàn vào hàng không nội địa.

Tuy nhiên, giá chưa tăng mạnh không đồng nghĩa du khách có thể chờ sát lễ mà vẫn mua được sản phẩm giá tốt. Giá vé đang phân hóa theo chặng, ngày và giờ bay; những khung giờ thuận tiện hoặc chặng có nhu cầu cao có thể tăng nhanh khi ngày khởi hành đến gần.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện cho khách Việt thực hiện những chuyến du lịch 3-5 ngày. Ảnh minh hoạ

Khách chưa vội chốt tour

Dù kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, lượng khách đặt tour chưa tăng mạnh. BestPrice Travel ghi nhận tỷ lệ khách đặt tour 2/9 hiện thấp hơn nhẹ so với kỳ nghỉ 30/4-1/5.

Tại BestPrice, tỷ lệ lấp đầy trung bình các sản phẩm dịp 2/9 đạt khoảng 80-85%. Một số lịch khởi hành có giờ bay đẹp hoặc giá tốt đã kín chỗ, trong khi các sản phẩm đường bộ hoặc khởi hành lệch ngày vẫn còn khả năng nhận khách.

Vietluxtour cũng ghi nhận hai nhịp đặt tour rõ rệt trong kỳ nghỉ này. Khách chọn tour nước ngoài, đặc biệt các tuyến cần visa hoặc phụ thuộc nhiều vào giờ bay, thường chốt sớm để chủ động hồ sơ và hạng dịch vụ. Ngược lại, khách nội địa và đặt dịch vụ từng phần có xu hướng quyết định gần ngày khởi hành hơn.

Doanh nghiệp dự kiến "nhịp đặt chỗ thứ hai" sẽ rõ hơn trong 2 tuần cận lễ, tập trung ở các tour 3-4 ngày dành cho nhóm gia đình nhỏ và khách tự chọn dịch vụ.

Theo bà Thu, điểm đáng chú ý của thị trường năm nay không phải khách đi nhiều hơn mà là cách họ lựa chọn chuyến đi. Du khách có xu hướng giảm số điểm đến, tăng thời gian nghỉ, ưu tiên lịch trình phù hợp với trẻ nhỏ, người lớn tuổi và ngân sách chung của gia đình. Thay vì "đi cho nhiều", khách đang chuyển sang "đi vừa đủ - trải nghiệm sâu".

Theo báo cáo từ Traveloka SEA Index do Traveloka, ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Đông Nam Á, TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng là 3 điểm đến được khách Việt đặt dịch vụ nhiều nhất trong quý II cũng như dịp 2/9. Nhu cầu du lịch dịp lễ năm nay tập trung vào các điểm đến kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa, lịch sử và bản địa.

Top 5 điểm đến được khách Việt ưa chuộng nhất còn có Côn Đảo và Phú Quốc.

Chung nhận định, BestPrice Travel cũng ghi nhận tỷ lệ khách quan tâm lớn tới Đà Nẵng - Hội An, Phú Quốc. Bên cạnh đó, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa, Hạ Long vẫn là điểm đến hấp dẫn. Tại Vietluxtour, các tour khám phá văn hoá, lịch sử, du lịch xanh theo hành trình 3-4 ngày được khách ưu tiên.