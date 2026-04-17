Theo ghi nhận thị trường của PV VietNamNet, phiên bản mới Hyundai Tucson Hybrid dự kiến ra mắt người tiêu dùng Việt vào tháng 6 tới và hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc.

Tư vấn bán hàng một đại lý Hyundai cho biết, hãng xe sẽ bỏ bản Tucson máy dầu đặc biệt. Giá bán bản hybrid dự kiến tương đương với bản máy dầu, khoảng trên dưới 989 triệu đồng. Xe vẫn được lắp ráp trong nước giống như các phiên bản xăng hiện hành.

Do Hyundai Tucson vừa nâng cấp mới nên ngoại hình và trang bị tiện nghi của bản hybrid sẽ không có thay đổi.

Tại thị trường quốc tế, Hyundai Tucson Hybrid được trang bị động cơ xăng 1.6L tăng áp T-GDi, sản sinh công suất 180 mã lực, kết hợp cùng một mô-tơ điện công suất 60 mã lực. Tổng công suất kết hợp của toàn hệ thống đạt mức 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 367 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp thay vì ly hợp kép 7 cấp như bản Turbo.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, theo công bố tại các thị trường nước ngoài, Tucson Hybrid tiêu thụ 6,17 L/100 km ở điều kiện đường hỗn hợp. Con số này cao hơn so với đối thủ Haval H6 HEV (khoảng 5,5L/100 km), kém Honda CR-V e:HEV RS (khoảng 5,2 L/100 km), thậm chí thua thiệt so với Toyota Corolla Cross (4,7 L/100 km).

Tucson sẽ trở thành mẫu xe thứ 2 trong dải sản phẩm của Hyundai có tùy chọn bản hybrid sau "đàn anh" Santa Fe. Dù phải đối đầu trực tiếp với những cái tên sừng sỏ đã có mặt trên thị trường, sự hiện diện của Tucson Hybrid có thể tạo ra một cuộc đua "tam mã" về công nghệ xe lai điện ở phân khúc xe SUV cỡ C.

Honda CR-V hybrid được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn dù giá bán cao nhất phân khúc SUV cỡ C.

Hiện tại, Honda CR-V e:HEV RS đang có giá bán niêm yết 1,25 tỷ đồng. Đây là mẫu SUV cỡ C hybrid đắt nhất phân khúc nhưng ghi điểm nhờ cảm giác lái thể thao, động cơ êm ái và gói an toàn Honda Sensing tiên tiến.

Haval H6 HEV là đại diện đến từ Trung Quốc hiện được phân phối với một phiên bản duy nhất, giá bán hiện tại dù được giảm giá sâu chỉ còn khoảng 740 triệu đồng nhưng thương hiệu vẫn là yếu tố khiến người dùng cân nhắc.

Còn Toyota Corolla Cross HEV đang có giá 865 triệu đồng, nhiều khả năng sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson Hybrid khi mẫu xe này ra mắt.

Thị trường xe hybrid đang có những tín hiệu tích cực. Từ 1/1/2026, các mẫu xe hybrid nếu tiêu hao nhiên liệu bằng 70% so với phiên bản xe chạy xăng/dầu cùng phân khúc sẽ chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe chạy xăng hoặc dầu cùng chủng loại. Hầu hết các hãng đều đã điều chỉnh giá bán của các mẫu xe hybrid đang được phân phối.

Doanh số xe hybrid tại Việt Nam năm 2025 đạt 14.171 xe, tăng 30,4% so với năm 2024. Dự báo thị trường xe hybrid trong năm 2026 sẽ tiếp tục tăng khi các hãng đã và đang bổ sung thêm xe mới cho phân khúc này.

Thông số kỹ thuật Hyundai Tucson Hybrid

(tham khảo thị trường quốc tế) Honda CR-V e:HEV Toyota Corolla Cross HEV Động cơ 1.6 Turbo + mô tơ điện 2.0L + 2 mô tơ điện 1.8L + mô tơ điện Công suất (hp/rpm) 231 204 122 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 367 335 163 Hộp số Tự động 6 cấp Hộp số vô cấp E-CVT Hộp số vô cấp E-CVT Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) 6,2 5,2 3,67

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!