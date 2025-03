Xôi là món ăn quen thuộc với người Việt Nam, có thể thưởng thức vào mọi bữa. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một số điểm khi lựa chọn món này để tránh gây hại cho sức khỏe:

Không ăn quá nhiều

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi ăn xôi là dùng quá nhiều. So với gạo thường, gạo nếp chứa nhiều amylopectin nên dẻo và khó tiêu hóa hơn. Khi ăn quá mức, xôi có thể gây ra các vấn đề như:

- Đầy hơi, khó tiêu: Xôi mất nhiều thời gian để tiêu hóa, có thể dẫn đến cảm giác đầy bụng và khó chịu.

- Táo bón: Gạo nếp ít chất xơ, nếu ăn quá nhiều mà không kết hợp với rau củ, dễ gây táo bón.

- Bệnh dạ dày: Người có tiền sử đau dạ dày, trào ngược axit có thể gặp triệu chứng nặng hơn khi ăn xôi.

Bởi vậy, bạn hãy ăn xôi với lượng vừa phải và kết hợp với rau xanh, thực phẩm lên men để giúp tiêu hóa tốt hơn.

Xôi có nhiều loại phong phú, là món ăn truyền thống của người Việt. Ảnh: Ban Mai

Không để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng

Theo News, xôi dễ bị ôi thiu, nếu bảo quản không đúng cách có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn Bacillus cereus phát triển. Đây là loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, với các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Cách bảo quản xôi an toàn

- Không để xôi ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng.

- Bảo quản trong hộp kín và để trong tủ lạnh.

- Ăn hết trong vòng 3-4 ngày để tránh vi khuẩn phát triển.

- Hâm nóng kỹ trước khi ăn lại để đảm bảo an toàn.

- Nếu xôi có mùi chua, dính nhớt hoặc thay đổi màu sắc, hãy bỏ ngay để tránh ngộ độc.

Không ăn xôi với đồ dầu mỡ

Theo LookChem, xôi thường được ăn kèm với các món nhiều dầu mỡ như thịt kho, gà rán… Tuy nhiên, sự kết hợp này có thể khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, dẫn đến đầy hơi và khó tiêu. Những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược axit có thể thấy triệu chứng trở nên tồi tệ hơn khi ăn xôi với món chiên rán.

Do đó, bạn hãy kết hợp xôi với các món nhẹ nhàng hơn như thịt nạc, rau củ hấp hoặc nước súp dễ tiêu hóa hơn.

Không ăn vội vàng, miếng to

Do kết cấu dẻo, dính, xôi có thể gây nguy cơ nghẹn, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Theo New York Post, ở Nhật Bản, mochi (bánh gạo nếp) thường gây hàng chục ca tử vong mỗi năm do bị nghẹn, nhất là vào dịp Tết.

Những người có nguy cơ bị nghẹn khi ăn xôi gồm trẻ nhỏ chưa nhai kỹ khi ăn, người già có phản xạ nuốt yếu hơn bình thường. Cách ngăn ngừa nguy cơ bị nghẹn là ăn miếng nhỏ, nhai kỹ, chậm rãi.

Những người không nên ăn xôi

Dù xôi là một nguồn cung cấp năng lượng tốt nhưng một số nhóm người cần hạn chế hoặc tránh ăn xôi để bảo vệ sức khỏe:

Người mắc bệnh tiểu đường

Theo Livestrong, xôi có chỉ số đường huyết (GI) cao, làm tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn. Điều này rất nguy hiểm đối với người mắc bệnh tiểu đường, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như tổn thương thần kinh và suy thận. Người bị tiểu đường nên thay thế xôi bằng gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt có chỉ số đường huyết thấp hơn.

Người muốn giảm cân: Xôi có lượng calo cao, dễ gây tăng cân nếu ăn nhiều. Không giống như gạo thường, gạo nếp ít chất xơ, không tạo cảm giác no lâu, khiến bạn dễ ăn nhiều. Nếu đang giảm cân, hãy ăn xôi với khẩu phần nhỏ và kết hợp với protein, rau củ để cân bằng dinh dưỡng.