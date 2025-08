Làng chài Phước Hải nằm ở phường Phước Hải, TPHCM, trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu, đã tồn tại hàng trăm năm. Cách khu vực trung tâm TPHCM chỉ khoảng 2 tiếng di chuyển, nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình, với biển xanh, cát vàng mịn trải dài, nhịp sống chậm rãi.

Biển Phước Hải trong xanh, đẹp mắt. Ảnh: Min On The Go

Lương Vũ (sinh năm 2003, sinh viên Đại học Sài Gòn) hiện làm truyền thông về du lịch ở làng chài Phước Hải. Lương chia sẻ, so với nhiều vùng du lịch biển khác, nơi đây không tấp nập, sôi động bằng nhưng lại khiến du khách ấn tượng bởi không khí bình yên, có phần hoài niệm, "thoát" hoàn toàn khỏi thành thị xô bồ.

"Người dân làng chài Phước Hải chân chất, mộc mạc, dễ thương. Khi mình mới tới đây, dù không quen biết, các cô chú cũng bắt chuyện, giúp đỡ chỉ đường, trông xe... tạo cảm giác rất gần gũi, thân thuộc", Lương chia sẻ.

Cuộc sống bình yên ở làng chài Phước Hải. Ảnh: Bạch Chí Thiện

Tới Phước Hải, theo Lương, du khách nên ghé thăm, chụp ảnh tại bờ kè Phước Hải; quảng trường Phước Hải; bờ kè Lộc An - cảng cá Lộc An - biển Lộc An; hồ Sở Bông; núi Minh Đạm; đèo Nước Ngọt; cánh đồng lúa An Nhứt.

Bờ kè Phước Hải trải dài mấy km, được trang trí bằng những hình vẽ sinh động. Trên bãi cát ven biển, hàng chục chiếc thuyền thúng xếp xen kẽ. "Ra bờ kè vào sáng sớm, du khách có thể ngắm nhìn những chiếc thuyền thúng về bờ, ngư dân miệt mài gỡ lưới. Bạn có thể mua hải sản trực tiếp từ cô chú ngư dân với giá rất rẻ", Lương bật mí.

Năm 2022, làng chài Phước Hải từng nổi lên như một hiện tượng bởi hải sản tươi ngon, giá rẻ, đặc biệt là món hàu sữa hấp, giá chỉ 35.000 đồng/kg. Du khách khắp nơi tìm tới đây để thưởng thức đủ món từ hàu.

Lương cho biết, hiện nay hàu sữa vẫn là đặc sản tươi ngon, giá rẻ, chế biến đa dạng món, đáng thưởng thức khi tới Phước Hải. Ở đây có rất nhiều quán "hàu 35k" và thường đông kín khách dịp cuối tuần.

Buổi sáng, du khách có thể tới chợ Phước Hải mua hải sản ốc, mực, tôm, hàu mang về homestay nhờ chế biến hoặc mua làm quà với giá rất rẻ.

Chợ Phước Hải bày bán đa dạng hải sản. Ảnh: Bạch Chí Thiện

Quảng trường Phước Hải mới xây dựng rất rộng, đẹp, là nơi du khách có thể ngắm nhìn những con diều khổng lồ đủ hình thù, màu sắc vào dịp cuối tuần.

Hàng trăm cánh diều khổng lồ với đủ các hình dạng và màu sắc sặc sỡ tung bay trên bầu trời

Nằm cách bờ kè Phước Hải không quá xa là bờ kè Lộc An, cảng cá và bãi biển cũng rất đẹp để du khách ngắm cảnh, check-in. "Cảng cá ở đây ghe thuyền đậu tấp nập, biển rất sạch, đẹp và vắng người", Lương cho biết.

Chiều hoàng hôn ở bờ kè Lộc An. Ảnh: Vinh Gấu

Những trụ đá bờ kè thành góc check-in hấp dẫn giới trẻ. Ảnh: Trạm Phước Hải

Nếu tới Phước Hải vào tháng 3 tới tháng 8, du khách có thể ghé thăm hồ Sở Bông. Nơi đây được ví như một thảo nguyên thu nhỏ với hồ nước trong xanh, núi non trập trùng - là "phim trường" được giới trẻ ưa thích. Du khách cũng có thể tới đây cắm trại, câu cá...

Hồ Sở Bông mùa cỏ xanh mướt. Ảnh: Trần Ngọc Dung

Mùa cạn nước, nơi đây vẫn được giới trẻ yêu thích. Ảnh: Lương Vũ

Du khách có thể leo lên núi Minh Đạm để ngắm nhìn toàn cảnh cung đường biển Phước Hải - Long Hải. Dưới chân núi có Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên - nơi nương náu của đàn khỉ hơn 200 con, hàng ngày thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh.

Không gian xanh mát, yên tĩnh trên đường leo núi Minh Đạm. Ảnh: Lương Vũ

Cánh đồng lúa An Nhứt gây sốt trên mạng xã hội cũng cách làng chài Phước Hải không xa. Ảnh: Trần Phương

Tại Phước Hải có nghĩa địa cá Ông (còn gọi là Ngọc Lăng Nam Hải). Nghĩa địa này rộng khoảng 2.000m2 được thành lập từ năm 1999, nằm sát bờ biển. Năm 2011, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập đây là nghĩa địa cá Ông lớn nhất Việt Nam.

Nơi đây hiện có hơn 100 ngôi mộ, nằm dưới tán rừng dương cao ngút. Ngư dân làng chài xem cá voi là hiện thân của linh thiêng, may mắn nên gọi tôn kính là "Ông". Khi cá Ông luỵ (chết), ngư dân đầu tiên phát hiện sẽ đưa về nghĩa địa chôn cất, chịu tang như cha mẹ. Hàng năm vào ngày 15/2 - 17/2 âm lịch, chính quyền địa phương cùng ngư dân tổ chức lễ nghinh Ông với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút du khách thập phương về tham dự, chiêm bái.