Gần đây nhất, ngày 12/6, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4, mã chứng khoán TV4) công bố thông tin bất thường liên quan việc lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo PECC4, doanh nghiệp đã nhận được thông báo bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Cao Hỷ, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Như Đông, Phó Tổng giám đốc và ông Trần Lê Thanh Bình, Kế toán trưởng.

Ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT PECC4. Ảnh: PECC4

Trước đó 4 ngày (9/6), Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, mã chứng khoán TV3) cũng công bố thông tin bất thường liên quan biến động nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị PECC3. Ảnh: PECC3

Theo đó, công ty cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC2 Nguyễn Chơn Hùng. Ảnh: PECC2

Ngày 21/5, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) cũng công bố thông tin bất thường sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố.

Theo PECC2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1. Ảnh: PC1

Trước đó, ngày 15/5, Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán PC1) công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo, nhân sự bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Trong số này, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị PECC1. Ảnh: PECC1

Bên cạnh đó, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1) cũng thông báo ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT công ty, bị khởi tố và bắt tạm giam.