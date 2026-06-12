Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4, mã chứng khoán: TV4) vừa công bố thông tin về việc lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, bắt tạm giam.

PECC4 cho biết đã nhận được thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT Lê Cao Quyền, Tổng giám đốc Trần Cao Hỷ, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Như Đông và Kế toán trưởng Trần Lê Thanh Bình.

Ông Lê Cao Quyền, Chủ tịch HĐQT PECC4. Ảnh: PECC4

Tuy nhiên, PECC4 khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định nếu phát sinh các diễn biến liên quan.

Trước đó, ngày 9/6, PECC3 công bố thông tin ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Còn PECC1 (mã chứng khoán: TV1) công bố ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam.

PECC2 (mã chứng khoán: TV2) cũng cho biết, ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng cũng bị khởi tố.

Tại Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1), 7 lãnh đạo cấp cao gồm Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương cùng một số thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng cũng bị khởi tố. Theo doanh nghiệp, các cá nhân này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.