Cây kim ngân Cây kim ngân là một trong những lựa chọn hàng đầu cho ban công chung cư nhờ vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Với thân cây thường được tết lại thành bím, lá xanh mướt xòe ra như bàn tay, kim ngân tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và tiền bạc. Tên gọi “kim ngân” cũng đã nói lên tất cả, mang ý nghĩa “vàng bạc” và “tiền tài”. Kim ngân là loại cây ưa sáng nhưng không chịu được nắng gắt trực tiếp quá lâu. Ban công có ánh sáng gián tiếp hoặc nắng buổi sáng là lý tưởng. Cây không cần tưới quá nhiều nước, chỉ khi đất khô hoàn toàn mới tưới đẫm. Cây kim ngân xoắn trồng ban công.

Cây lưỡi hổ Cây lưỡi hổ nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí vượt trội, đặc biệt là hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen. Với lá cây dài, cứng cáp, mọc thẳng đứng và có viền vàng hoặc trắng, lưỡi hổ mang vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ. Trong phong thủy, lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, chống lại những điều không may mắn và mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Lưỡi hổ cực kỳ dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong điều kiện thiếu sáng hoặc nắng gắt, chịu hạn tốt. Cây phát triển theo chiều dọc nên rất tiết kiệm không gian, thích hợp đặt ở góc ban công hoặc dọc theo lan can. Cây lưỡi hổ trồng ban công.

Cây lan ý Cây lan ý gây ấn tượng với những bông hoa trắng muốt, hình dáng như cánh buồm, nổi bật trên nền lá xanh đậm. lan ý không chỉ đẹp mà còn là một “máy lọc không khí” tự nhiên, giúp loại bỏ nhiều độc tố trong nhà. Về mặt phong thủy, lan ý tượng trưng cho sự bình yên, hòa hợp, xoa dịu những căng thẳng và mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống. Lan ý ưa bóng râm hoặc ánh sáng gián tiếp, rất phù hợp với những ban công hướng Bắc hoặc ban công có mái che. Khi cây ra hoa, ban công của bạn sẽ trở nên thơ mộng và thanh lịch hơn rất nhiều. Cây lan ý trồng ban công mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống.

Cây trầu bà Cây trầu bà là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tạo mảng xanh rủ xuống hoặc leo lên. Với những chiếc lá hình trái tim xanh mướt, đôi khi có đốm vàng, trầu bà mang vẻ đẹp tươi tắn và sức sống mãnh liệt. Cây này cũng được biết đến với khả năng hấp thụ các chất độc hại trong không khí rất hiệu quả. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc, giúp gia chủ tránh được những điều xui xẻo. Trầu bà cực kỳ dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, từ bóng râm đến ánh sáng gián tiếp. Cây không cần tưới nước thường xuyên và có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả khi ít được quan tâm. Bạn có thể trồng trầu bà trong chậu treo, đặt trên kệ cao hoặc để cây leo lên giàn, tận dụng tối đa không gian theo chiều dọc. Cây trầu bà treo ban công xanh mát.