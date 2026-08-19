Cây trầu bà Nam Mỹ (Monstera deliciosa)

Cây Monstera, đặc biệt là Monstera deliciosa với những chiếc lá xẻ sâu độc đáo, đã trở thành biểu tượng của phong cách nội thất hiện đại và tối giản. Kích thước lá lớn cùng những đường cắt xẻ tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp đầy ấn tượng, biến trầu bà Nam Mỹ thành một điểm nhấn mạnh mẽ cho bất kỳ không gian nào.

Cây thường được đặt ở góc phòng khách, cạnh cửa sổ lớn hoặc trong sảnh đón khách để phô diễn vẻ đẹp hùng vĩ của mình. Dù cần nhiều ánh sáng hơn một số loại cây khác, Monstera vẫn tương đối dễ chăm sóc nếu được cung cấp đủ độ ẩm và không gian phát triển.

Trong phong thủy, trầu bà Nam Mỹ được xem là cây mang lại năng lượng tích cực, sự phát triển và thịnh vượng.