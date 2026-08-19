Cây trầu bà Nam Mỹ (Monstera deliciosa)
Cây Monstera, đặc biệt là Monstera deliciosa với những chiếc lá xẻ sâu độc đáo, đã trở thành biểu tượng của phong cách nội thất hiện đại và tối giản. Kích thước lá lớn cùng những đường cắt xẻ tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp đầy ấn tượng, biến trầu bà Nam Mỹ thành một điểm nhấn mạnh mẽ cho bất kỳ không gian nào.
Cây thường được đặt ở góc phòng khách, cạnh cửa sổ lớn hoặc trong sảnh đón khách để phô diễn vẻ đẹp hùng vĩ của mình. Dù cần nhiều ánh sáng hơn một số loại cây khác, Monstera vẫn tương đối dễ chăm sóc nếu được cung cấp đủ độ ẩm và không gian phát triển.
Trong phong thủy, trầu bà Nam Mỹ được xem là cây mang lại năng lượng tích cực, sự phát triển và thịnh vượng.
Bàng Singapore
Bàng Singapore (Ficus lyrata) gây ấn tượng mạnh với những chiếc lá to bản, hình đàn violin và màu xanh đậm bóng mượt. Cây có dáng đứng thẳng, tán lá gọn gàng, tạo nên một vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, rất phù hợp với những không gian nội thất hiện đại, sang trọng.
Bàng Singapore thường được chọn làm cây điểm nhấn trong phòng khách, sảnh lớn hoặc văn phòng làm việc. Dù cần ánh sáng tốt và độ ẩm ổn định, nhưng với sự chăm sóc đúng cách, cây sẽ phát triển khỏe mạnh và trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Trong phong thủy, bàng Singapore được cho là mang lại sự thịnh vượng, phát triển và tài lộc cho gia chủ.
Cây đuôi công
Cây đuôi công (Calathea) là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn thêm một chút màu sắc và sự tinh tế vào không gian sống. Với những chiếc lá có họa tiết độc đáo, màu sắc rực rỡ như được vẽ bằng tay, Cây đuôi công thực sự là một tác phẩm nghệ thuật sống. Các loại phổ biến như Calathea Orbifolia, Calathea Medallion hay Calathea Makoyana đều sở hữu vẻ đẹp mê hoặc, khiến chúng trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Dù đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn về độ ẩm và ánh sáng gián tiếp, nhưng vẻ đẹp mà Cây đuôi công mang lại hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.
Về phong thủy, cây đuôi công được cho là mang lại sự cân bằng, hài hòa và năng lượng tích cực cho không gian.