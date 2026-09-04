Oải hương Oải hương là cái tên đầu tiên khi nhắc đến sự thư giãn. Mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết của nó có tác dụng an thần, giảm lo âu, căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đặt một chậu oải hương trong phòng ngủ hoặc phòng khách sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn và cảm thấy sảng khoái hơn khi thức dậy. Trong phong thủy, oải hương tượng trưng cho sự bình yên, thanh lọc và mang lại năng lượng tích cực, giúp xua tan những điều tiêu cực trong không gian sống. Oải hương từ lâu đã được xem là hiện thân của sự bình yên và năng lượng chữa lành trong cả quan niệm phương Đông lẫn phương Tây.

Hoa nhài Hương hoa nhài ngọt ngào, quyến rũ không chỉ làm say đắm lòng người mà còn có khả năng nâng cao tinh thần, giảm trầm cảm và tăng cường sự tỉnh táo. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng mùi hương hoa nhài có tác dụng tương tự như thuốc an thần nhẹ, giúp cơ thể thư giãn mà không gây buồn ngủ. Về mặt phong thủy, hoa nhài được coi là biểu tượng của tình yêu, sự tinh khiết và may mắn, giúp thu hút năng lượng tốt, tăng cường sự gắn kết và hòa thuận trong gia đình. Hoa nhài với mùi hương tươi mát, sảng khoái.

Ngọc lan Với hương thơm nồng nàn, quý phái và có phần cổ điển, ngọc lan mang đến cảm giác sang trọng, thư thái. Mùi hương của ngọc lan giúp giảm căng thẳng, xoa dịu thần kinh và tạo không gian ấm cúng. Cây ngọc lan cũng được biết đến với khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Trong phong thủy, ngọc lan tượng trưng cho sự cao quý, thịnh vượng và mang lại sự bình an, may mắn cho gia chủ, đặc biệt khi được trồng ở sân vườn hoặc gần lối vào. Hoa ngọc lan.

Hoa dành dành Hương thơm của hoa dành dành ngọt ngào, nồng ấm và có chút bí ẩn, mang lại cảm giác thư thái sâu sắc. Giống như hoa nhài, dành dành cũng được nghiên cứu về khả năng giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ. Vẻ đẹp tinh tế của những bông hoa trắng muốt trên nền lá xanh đậm cũng là một điểm cộng lớn. Trong phong thủy, hoa dành dành biểu trưng cho tình yêu thuần khiết, sự hòa hợp và mang lại năng lượng tích cực, giúp cân bằng cảm xúc và tạo không khí an lành trong nhà. Hoa dành dành.