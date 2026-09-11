Mỗi loài cây được gắn với một ý nghĩa riêng, từ tích lũy tài lộc, ổn định kinh doanh đến thu hút quý nhân phù trợ.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích (Crassula ovata) là một trong những loại cây phong thủy được người làm ăn, kinh doanh ưa chuộng nhờ những chiếc lá tròn, nhỏ xếp thành chùm như những đồng xu, tượng trưng cho tiền tài và sự tích lũy.

Cây ngọc bích với những chiếc lá tròn nhỏ xếp thành chùm như đồng xu, tượng trưng cho sự tích lũy tài lộc.

Nhiều người tin rằng đặt cây ngọc bích ở quầy thu ngân, khu vực làm việc hoặc dọc lối đi trong nhà sẽ giúp kích hoạt năng lượng tích cực, mang lại may mắn và thuận lợi trong công việc.

Cây có thân và lá nhỏ, không chiếm nhiều diện tích, rất phù hợp cho bàn làm việc hoặc cửa hàng nhỏ.

Theo một số quan niệm phong thủy, cây ngọc bích có thể được đặt ở hướng Tây hoặc Tây Bắc để tăng ý nghĩa về tài lộc.

Cây phú quý

Cây phú quý được nhiều gia đình kinh doanh ưa chuộng nhờ dáng cây thanh thoát, sắc lá xanh đỏ xen kẽ và ý nghĩa phong thủy được nhiều người tin tưởng.

Cây phú quý với sắc lá đỏ xen xanh rực rỡ được giới kinh doanh ưa chuộng nhờ ý nghĩa thịnh vượng và may mắn trong sự nghiệp.

Loài cây này tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và hưng thịnh trong sự nghiệp. Theo quan niệm phong thủy, đặt chậu phú quý ở phòng khách, phòng làm việc hoặc khu vực được xem là góc tài lộc mang ý nghĩa thu hút may mắn, thịnh vượng.

Cây dễ chăm sóc, chịu được bóng râm, thích hợp cả với căn hộ hay văn phòng hiện đại.

Cây lưỡi hổ

Trong quan niệm phong thủy phổ biến, cây lưỡi hổ thường được đặt gần cửa ra vào với ý nghĩa đón may mắn và xua đuổi năng lượng tiêu cực.

Cây lưỡi hổ với lá sắc nhọn vươn thẳng như thanh kiếm, được tin là có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ tài lộc và mang lại bình an cho nơi kinh doanh.

Ở các nước Á Đông, người ta đặt cây ở gần cửa ra vào để đón rước may mắn vào nhà. Lá lưỡi hổ thường mọc thẳng thể hiện sự quyết đoán, ý chí tiến lên.

Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa may mắn, được tin là giúp gia chủ phát tài, phát lộc, dồi dào tiền bạc.

Vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ hợp phong thủy trong văn phòng là các vị trí như Đông, Đông Nam.

Cây lan ý

Lan ý không chỉ đẹp với hoa trắng tinh khôi và lá xanh bóng, mà còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt: tượng trưng cho sự bình an, thanh thản và may mắn tài lộc.

Cây lan ý với hoa trắng tinh khôi và lá xanh bóng, không chỉ lọc không khí mà còn mang ý nghĩa bình an và may mắn tài lộc cho người kinh doanh.

Loài cây này thường được đặt trong phòng khách, phòng làm việc hay gần cửa sổ, giúp gia chủ vừa đón tài lộc vừa cải thiện năng lượng tích cực trong nhà.

Lan ý còn được nhiều người lựa chọn làm cây cảnh trong nhà nhờ khả năng góp phần cải thiện chất lượng không gian sống.

Cây đồng tiền

Cây đồng tiền gây ấn tượng bởi những chiếc lá tròn xanh mướt như đồng xu, dễ trồng và dễ chăm sóc.

Cây đồng tiền với lá tròn xanh mướt như đồng xu, biểu tượng của tài lộc dồi dào, thường được đặt trên bàn làm việc để tạo cảm giác vui tươi, tích cực.

Trong phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ cần một chậu nhỏ trên bàn làm việc, cây tạo cảm giác vui tươi, tích cực, giúp chủ nhân thêm tập trung và hứng khởi trong công việc.

Cây có thể thủy sinh hoặc trồng đất đều được, phù hợp với bàn làm việc, bệ cửa sổ hay phòng khách nhỏ.