Phòng khách là trung tâm tụ khí của ngôi nhà, nơi gia đình sinh hoạt và đón tiếp khách. Một không gian hài hòa, thoáng đãng sẽ thu hút tài lộc và bình an.

Cách đơn giản nhất là đặt vài chậu cây xanh hợp phong thủy, vừa làm điểm nhấn trang trí vừa mang lại lợi ích về thẩm mỹ và tinh thần.

Cây kim tiền tượng trưng cho tài lộc

Cây kim tiền (Zamioculcas zamiifolia), với những phiến lá xanh bóng, xếp đều đặn dọc theo thân, từ lâu được xem là "thỏi nam châm" hút tài lộc.

Ý nghĩa tên gọi đã nói lên tất cả: "kim" là vàng bạc, "tiền" là tiền bạc, loài cây này được cho là mang lại sự giàu có, thịnh vượng và may mắn cho gia chủ.

Cây kim tiền với những phiến lá xanh bóng xếp đều dọc thân, biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng và tài lộc dồi dào.

Về mặt phong thủy, kim tiền thuộc hành Mộc, rất hợp để đặt ở các vị trí thuộc cung tài lộc trong phòng khách. Lá cây to tròn, xanh mướt tượng trưng cho tiền bạc chất chồng, công việc làm ăn thuận lợi và phát triển bền vững.

Ngoài ra, kim tiền còn là loại cây dễ chăm sóc, chịu bóng tốt và có khả năng lọc không khí hiệu quả. Đặt một chậu kim tiền lớn ở góc phòng khách hay cạnh bộ sofa không chỉ tạo điểm nhấn xanh mát mà còn giúp không gian trở nên sang trọng, đẳng cấp hơn.

Vị trí đặt lý tưởng là góc Đông Nam (cung Tài Lộc) hoặc gần cửa ra vào để đón tài khí từ bên ngoài.

Trầu bà mang ý nghĩa sinh sôi, phát triển

Trầu bà là cái tên không thể thiếu trong bất kỳ danh sách cây cảnh phong thủy nào. Với vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển và sức sống mãnh liệt, trầu bà tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển không ngừng và sự bền vững trong công việc cũng như cuộc sống.

Cây trầu bà có nhiều loại như trầu bà xanh, trầu bà vàng, trầu bà đế vương hay trầu bà Thái, mỗi loại đều mang một vẻ đẹp riêng và đều có tác dụng phong thủy tốt lành.

Trong phòng khách, trầu bà thường được đặt trên kệ, treo trên tường hoặc để trên bàn trà, tạo nên mảng xanh thanh lịch và gần gũi.

Loài cây này được cho là có thể giúp loại bỏ các chất độc hại, mang lại bầu không khí trong lành cho không gian sống.

Vị trí đặt lý tưởng là kệ sách, góc tường hoặc treo cao để tận dụng tác dụng tán lộc-– tài lộc tỏa đều ra cả căn phòng.

Lan ý tạo vẻ thanh nhã cho phòng khách

Nếu đang tìm kiếm loại cây có thể vừa làm đẹp không gian phòng khách, vừa nâng tầm phong thủy, lan ý là lựa chọn hoàn hảo.

Với những bông hoa trắng muốt, thanh tao và những phiến lá xanh bóng mượt, lan ý toát lên vẻ đẹp cao quý, sang trọng.

Cây lan ý thanh cao với bông hoa trắng muốt và lá xanh mướt, vừa thanh lọc không khí, vừa mang lại bình an và may mắn cho gia chủ.

Trong phong thủy, lan ý được coi là biểu tượng của sự hòa thuận, bình an và may mắn. Nhiều người quan niệm, đặt lan ý trong phòng khách không chỉ giúp xua tan những năng lượng xấu mà còn kích hoạt dòng chảy tích cực, mang đến sự an vui cho các thành viên trong gia đình.

Một số nghiên cứu trong điều kiện phòng thí nghiệm từng ghi nhận cây lan ý có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ bay hơi. Tuy nhiên, không nên xem cây trồng trong nhà là giải pháp thay thế thông gió và các biện pháp xử lý chất lượng không khí.

Vị trí đặt lý tưởng là bàn trà, kệ tivi hoặc bệ cửa sổ, những nơi có ánh sáng nhẹ để hoa nở đều và đẹp.

Vạn niên thanh tượng trưng cho trường thọ, bình an

Cái tên đã hàm chứa ý nghĩa trọn vẹn: "vạn niên" là muôn đời, "thanh" là xanh tươi, vạn niên thanh tượng trưng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt và sự trường thọ, bình an cho gia chủ.

Cây vạn niên thanh xanh tốt quanh năm.

Với những phiến lá xanh đậm, đôi khi điểm xuyết các đốm vàng hoặc trắng, vạn niên thanh mang vẻ đẹp sang trọng và quý phái, rất phù hợp để trang trí cho phòng khách.

Loài cây này thường được các gia đình chọn đặt ở vị trí trung tâm, với mong muốn mang lại sự ấm cúng, thịnh vượng và hòa thuận cho cả nhà.

Vạn niên thanh thuộc hành Mộc, rất hợp với những gia chủ mệnh Mộc hoặc mệnh Hỏa. Cây có thể sống tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, không cần chăm sóc quá cầu kỳ nhưng vẫn xanh tươi quanh năm.

Vị trí đặt lý tưởng là cạnh bộ sofa, góc đọc sách hoặc bên cạnh lối đi lại để tạo điểm nhấn và thu hút ánh nhìn.

Cau tiểu trâm tạo điểm xanh cho không gian

Với dáng cây thanh cao, lá xanh mướt vươn thẳng, cau tiểu trâm mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho không gian phòng khách.

Cau tiểu trâm với dáng cây thanh cao, lá xanh mướt thẳng tắp, vừa mang vẻ đẹp sang trọng, vừa có tác dụng hóa giải sát khí và hút tài lộc cho gia chủ.

Trong phong thủy, cau tiểu trâm được xem là loài cây có khả năng hóa giải sát khí, mang lại bình an và tài lộc cho gia chủ. Cây tượng trưng cho sự kiên định, vươn lên và phát triển không ngừng.

Cau tiểu trâm không chỉ đẹp mà còn rất dễ chăm sóc, thích hợp với môi trường trong nhà. Chỉ cần đặt một chậu cau tiểu trâm cạnh cửa sổ hoặc ở góc phòng khách, căn phòng sẽ bừng sáng sức sống và năng lượng tích cực.

Vị trí đặt lý tưởng là góc Đông Nam, gần cửa sổ có ánh sáng tự nhiên hoặc cạnh kệ tivi để tạo điểm nhấn kiến trúc.

Theo quan niệm phong thủy, cây cảnh trong phòng khách nên được bố trí ở những vị trí phù hợp, không cản trở lối đi. Về thực tế, gia chủ cũng cần căn cứ lượng ánh sáng, độ ẩm và đặc tính từng loại cây để chọn nơi đặt phù hợp.