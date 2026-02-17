Trong văn hóa Á Đông, cổng và khoảng sân trước nhà được xem là “bộ mặt” của gia chủ, đồng thời là nơi luồng khí tốt-xấu giao hòa. Bởi vậy, từ xa xưa ông bà đã có thói quen lựa chọn một số loại cây phù hợp để trồng trước nhà, vừa tạo bóng mát, vừa mang ý nghĩa cát tường theo quan niệm phong thủy dân gian.

Dưới đây là 5 loài cây được xem là “cát mộc”, trồng trước cửa để tăng phúc khí, thu hút tài lộc và gìn giữ sự ấm êm cho gia đình.

Cây bưởi: Hình ảnh của sự viên mãn và sung túc

Trong vườn nhà Việt Nam, hiếm loại cây ăn quả nào gắn bó sâu sắc như cây bưởi. Không chỉ là nguồn thực phẩm quen thuộc, cây bưởi xuất hiện trong nhiều phong tục ngày Tết, từ mâm ngũ quả đến hương hoa dùng trong thờ cúng.

Cây bưởi với quả vàng trĩu, tượng trưng cho tài lộc và sung túc. Ảnh: Baidu

Quả bưởi vàng tròn được xem là biểu tượng cho sự sung túc, tài lộc và viên mãn. Một gốc bưởi xanh tốt, trĩu quả trước sân khiến ngôi nhà trông mát mẻ, khoan khoái hơn, đồng thời ngụ ý gia đình luôn đủ đầy và hòa thuận.

Cây bưởi cần nắng nhiều, nước vừa phải và tỉa cành đúng thời điểm để cho quả sai. Một gốc bưởi lâu năm còn được coi là “báu vật”, bởi càng lớn tuổi, cây càng sai hoa và quả.

Mộc hương: Loài cây đem quý nhân tới nhà

Trong số các loài cây có hương thơm, mộc hương (hoa quế) là loài được người xưa đặc biệt coi trọng. Vào mùa thu, mùi thơm nhẹ của hoa lan tỏa khiến sân vườn trở nên vô cùng dễ chịu.

Cây mộc hương nở rộ, tỏa hương thơm dịu giúp thanh lọc không khí. Ảnh: Baidu

Trong văn hóa cổ, tên “mộc hương” được xem là đồng âm với chữ “quý”, từ đó sinh ra quan niệm: “Trước cửa có mộc hương, quý nhân tự tìm đến”.

Vì thế, nhiều gia đình trồng hai cây đối xứng hai bên cổng, như một lời cầu cho công việc hanh thông và gặp được người tốt hỗ trợ.

Mộc hương hợp ánh nắng dịu, thích đất tơi xốp và phân hữu cơ. Chăm đúng cách, cây vừa tỏa hương thơm vừa góp phần thanh lọc không khí, giúp tinh thần thư thái.

Cây lựu: Biểu tượng của sự sum vầy và phúc đức

Trước nhiều nếp nhà truyền thống, cây lựu thường được trồng ngay gần cổng. Lý do không chỉ nằm ở những bông hoa đỏ rực đầu hè, mà còn ở những quả lựu tròn đầy với vô số hạt mọng nước.

Cây lựu sai hoa, kết trái đỏ rực, biểu tượng của sự sum vầy và phúc đức. Ảnh: Baidu

Với hình tượng “nhiều hạt, nhiều con cháu”, cây lựu được xem như lời chúc về sự đông vui, no đủ và gia tộc hưng thịnh. Một số tài liệu cổ còn ghi câu: “Đông trồng lựu là vàng”, nhấn mạnh vị trí phong thủy của loài cây này.

Để cây khỏe mạnh, nên đặt ở nơi nhiều nắng và cắt tỉa cành vào đầu xuân. Một cây lựu đẹp có thể làm sáng bừng mặt tiền ngôi nhà, tạo cảm giác ấm cúng.

Cây đào: Sức sống mùa xuân và lời cầu chúc bình an

Dù phổ biến ở miền Bắc hơn miền Nam nhưng cây đào từ lâu đã mang ý nghĩa đặc biệt trong quan niệm phương Đông. Hoa đào nở báo hiệu khởi đầu mới, may mắn và sức sống tràn đầy.

Cây đào trổ hoa hồng rực, mang vẻ đẹp của mùa xuân và lời cầu chúc bình an. Ảnh: Baidu

Theo truyền thuyết, cành đào có khả năng trừ tà, xua đuổi khí xấu. Do đó, nhiều gia đình xưa trồng một gốc đào trong sân như một “tấm bùa tự nhiên” giúp giữ bình yên.

Hoa đào mềm mại, trong khi trái đào lại gắn liền với biểu tượng trường thọ. Nếu đặt cây ở vị trí có nắng buổi sáng hoặc chiều, cây sẽ phát triển khỏe, cho hoa rực rỡ và dễ kết trái.

Mẫu đơn: Vẻ đẹp của phú quý và sự thịnh vượng

Nếu có loài cây nào được xem là biểu tượng vương giả bậc nhất, đó chính là mẫu đơn. Thời phong kiến, mẫu đơn được trồng trong vườn ngự uyển và được xem là loài hoa của sự giàu sang và quyền lực.

Hoa mẫu đơn nở lớn, kiêu sa trước cửa nhà - biểu tượng của phú quý và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Ngày nay, mẫu đơn vẫn được yêu thích nhờ vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa cát tường. Nhiều gia đình trồng mẫu đơn trước cửa hoặc gần lối vào để thu hút tài lộc, danh tiếng và vận may.

Mẫu đơn ưa sáng, cần đất giàu dinh dưỡng và thông thoáng. Thường được trồng vào mùa thu để cho hoa nở đẹp vào mùa xuân năm sau, cây mẫu đơn khi nở rộ sẽ khiến cả khoảng sân trước trở nên rực rỡ và cuốn hút.