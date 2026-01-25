Mỗi dịp Tết đến Xuân về, bên cạnh việc dọn dẹp, làm mới không gian sống, người Việt luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hoa tươi.

Từ phòng khách, bàn thờ gia tiên đến hiên nhà, ban công, hoa không chỉ mang lại sắc xuân rực rỡ mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới an lành, sung túc.

Theo quan niệm phong thủy, hoa cũng mang ngũ hành, tương ứng với Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ trong tự nhiên. Việc lựa chọn hoa phù hợp với mệnh của gia chủ được cho là có thể tạo nên sự hài hòa năng lượng trong không gian sống, nhất là vào thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Hoa Tết không chỉ làm đẹp không gian sống mà theo phong thủy còn góp phần điều hòa sinh khí, mang lại cảm giác khởi đầu thuận lợi cho năm mới. Ảnh minh họa: Baidu

Đây được xem là một bí quyết nhỏ, không cầu kỳ, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần lớn, giúp gia đình khởi đầu năm mới với cảm giác yên tâm và thuận lợi.

Gia chủ mệnh Thủy: Ưu tiên sắc trắng, xanh

Theo ngũ hành, Kim sinh Thủy, vì vậy gia chủ mệnh Thủy đặc biệt phù hợp với những gam màu thuộc hành Kim như trắng, ánh kim, vàng nhạt.

Bên cạnh đó, các màu bản mệnh như xanh nước biển, đen cũng giúp tăng sự cân bằng và ổn định năng lượng trong ngôi nhà.

Những loài hoa được đánh giá cao với người mệnh Thủy gồm: lan ý, cúc trắng, hoa trà, phong lan trắng hoặc các loại hoa có sắc xanh nhẹ.

Khi trưng bày trong phòng khách, gần cửa sổ hoặc khu vực sinh hoạt chung, những loài hoa này không chỉ tạo cảm giác mát mẻ, tinh khiết mà còn được tin là giúp gia chủ hanh thông trong giao tiếp, tinh thần thư thái, tài vận ổn định hơn trong năm mới.

Gia chủ mệnh Hỏa: Chọn hoa màu đậm

Với gia chủ mệnh Hỏa, các chuyên gia phong thủy thường khuyên nên chọn hoa mang gam màu rực rỡ, ấm áp để khuếch đại năng lượng tích cực.

Những sắc đỏ, hồng, cam, tím không chỉ phù hợp với bản mệnh mà còn giúp không gian ngày Tết thêm phần sôi động, tươi vui.

Các loài hoa như hồng đỏ, hoa giấy, đồng tiền, thu hải đường, hoa trà đỏ rất phù hợp với người mệnh Hỏa.

Đây đều là những loài hoa mang vẻ đẹp mạnh mẽ, giàu sức sống, thường gắn với ý nghĩa may mắn, khởi sắc và phát triển.

Trưng hoa đúng mệnh được cho là giúp gia chủ thêm hứng khởi, quyết đoán, đặc biệt thuận lợi với những người làm kinh doanh hoặc công việc cần sự chủ động, sáng tạo.

Lựa chọn hoa phù hợp với mệnh gia chủ được xem là cách tạo sự hài hòa năng lượng, giúp ngôi nhà thêm ấm cúng và vượng khí dịp Tết. Ảnh minh họa: Baidu

Gia chủ mệnh Mộc: Ưu tiên gam xanh, tránh màu quá nóng

Trong ngũ hành, Thủy sinh Mộc, vì vậy những gia chủ mệnh Mộc thường hợp với các màu xanh nước biển, xanh lá cây hoặc các gam màu dịu nhẹ, tự nhiên.

Những sắc màu này tượng trưng cho sự sinh trưởng, khởi đầu và nuôi dưỡng, rất phù hợp với tinh thần của mùa xuân.

Ngược lại, người mệnh Mộc nên hạn chế chọn hoa có màu đỏ, hồng hoặc cam quá đậm; đây là những sắc màu thuộc hành Hỏa, dễ gây cảm giác bức bối nếu sử dụng nhiều trong không gian hẹp.

Một số gợi ý phù hợp là cẩm tú cầu xanh, hoa chuông xanh, hoa thanh tú, lan hồ điệp màu nhạt hoặc các loại cây cảnh ra hoa nhỏ, tán mềm. Những lựa chọn này giúp không gian nhà trở nên nhẹ nhàng, thư thái, tạo cảm giác cân bằng và dễ chịu cho các thành viên trong gia đình.

Gia chủ mệnh Kim: Hoa màu sáng

Gia chủ mệnh Kim hợp với các màu trắng, ánh kim, vàng sậm, nâu nhạt; đây là những gam màu mang lại cảm giác tinh tế, gọn gàng và sang trọng.

Khi trưng hoa ngày Tết, người mệnh Kim nên ưu tiên những loài hoa có hình dáng thanh thoát, cánh hoa rõ nét, bố cục gọn gàng để tăng cường vận khí tốt.

Một số loài hoa phù hợp gồm: hoa bách hợp vàng, phong lan trắng, hoa ngâu, đỗ quyên màu sáng. Những loài hoa này không chỉ dễ bài trí trong nhiều không gian khác nhau mà còn mang lại cảm giác sạch sẽ, hài hòa, phù hợp với nhà phố và căn hộ hiện đại.

Gia chủ mệnh Thổ: Sắc ấm

Theo phong thủy, Hỏa sinh Thổ, vì vậy gia chủ mệnh Thổ nên chọn hoa có màu đỏ, cam, tím, vàng sậm hoặc nâu đất.

Đây là những sắc màu tượng trưng cho sự nuôi dưỡng, bền vững và ổn định - những yếu tố quan trọng với người mệnh Thổ.

Các loài hoa phù hợp có thể kể đến như hoa xác pháo, lan lửa, thủy tiên, dâm bụt vàng. Trưng hoa đúng mệnh không chỉ giúp không gian nhà thêm ấm cúng mà còn được xem là cách giữ tài lộc, tăng sự gắn kết và hòa thuận trong gia đình suốt năm mới.