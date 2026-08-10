Các router do Zbtlink, hãng thiết bị mạng Trung Quốc, sản xuất được phát hiện tích hợp sẵn một "cửa hậu" trong firmware, theo báo cáo của công ty an ninh mạng VulnCheck.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra 20 mẫu router của Zbtlink và phát hiện firmware trên tất cả thiết bị đều chứa một implant, có khả năng tự động kết nối đến các máy chủ đám mây tại Trung Quốc.

Jacob Baines, Giám đốc công nghệ VulnCheck, cho biết thành phần này có thể tạo điều kiện để bên vận hành máy chủ truy cập các thiết bị khác kết nối cùng mạng với router.

"Khi cắm router vào mạng, nó sẽ cố gắng kết nối đến một máy chủ ở Trung Quốc. Máy chủ này sau đó có thể kiểm soát hoàn toàn router", Baines nói. "Điều khác biệt và tôi chưa thực sự thấy trường hợp tương tự, là đây chỉ đơn thuần là một implant. Nó tự kết nối ra bên ngoài. Người dùng không cần mắc sai lầm như để router lộ trên Internet".

Cửa hậu trên các router do Zbtlink sản xuất có thể tự kết nối đến máy chủ tại Trung Quốc, theo hãng bảo mật VulnCheck. Ảnh: Nurphoto

Phát hiện của VulnCheck được xem là bằng chứng đáng chú ý đối với những cảnh báo lâu nay của giới chuyên gia an ninh mạng và một số nhà lập pháp Mỹ về rủi ro từ router có nguồn gốc Trung Quốc.

Zbtlink bán sản phẩm trên toàn cầu dưới hai thương hiệu Zbtlink và Wiflyer, trong đó có trên Amazon. Theo Baines, các router này chủ yếu được sử dụng trong doanh nghiệp thay vì hộ gia đình.

Ông ước tính khoảng 100.000 thiết bị đang được triển khai trên toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo VulnCheck cảnh báo số thiết bị thực sự bị ảnh hưởng có thể lớn hơn 20 mẫu mà nhóm nghiên cứu đã kiểm tra.

Baines cho biết việc các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp router dưới thương hiệu của công ty khác, còn gọi là white-label, khá phổ biến. Vì vậy, một thiết bị có thể mang thương hiệu hoặc vẻ ngoài cho thấy nguồn gốc từ Hàn Quốc, Đức hay một quốc gia khác, nhưng thực tế được sản xuất tại Trung Quốc.

Đại diện Shenzhen Zhibotong Electronics, công ty sở hữu Zbtlink, phủ nhận implant được sử dụng để theo dõi lưu lượng mạng hoặc kiểm soát router. Michael Xia, đại diện công ty, cho biết trong email rằng thành phần này chỉ phục vụ công tác bảo trì sau bán hàng và hỗ trợ gỡ lỗi phần mềm.

"Chức năng này chỉ nhằm phục vụ bảo trì sau bán hàng và không có mục đích nào khác. Thông thường, nó chỉ được giữ trên các thiết bị mẫu để hỗ trợ khách hàng gỡ lỗi phần mềm và không được đưa vào các lô hàng sản xuất hàng loạt", Xia nói.

Ông cho biết Zbtlink có thể cung cấp firmware đã chỉnh sửa để vô hiệu hóa chức năng bảo trì từ xa.

Tuy nhiên, VulnCheck chỉ ra mọi firmware mà hãng cung cấp để tải xuống trên website Zbtlink đều chứa implant.

Phát hiện này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ ngày càng siết kiểm soát đối với thiết bị mạng do nước ngoài sản xuất.

Tháng 2, bang Texas kiện TP-Link, hãng sản xuất router có nguồn gốc Trung Quốc nhưng hiện đặt trụ sở tại California. Chính quyền bang cáo buộc các router của công ty có thể bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Tháng 3, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng áp dụng lệnh cấm trên diện rộng đối với việc bán router mới do nước ngoài sản xuất. Sau đó, cơ quan này miễn trừ cho một số nhà sản xuất không phải Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo nội dung được đề cập trong báo cáo, chưa có bằng chứng tương tự về một implant như trường hợp Zbtlink được phát hiện trên router TP-Link.

(Theo Cnet)