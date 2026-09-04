1. Giữ khoảng cách an toàn để hạn chế phải phanh gấp Nguyên tắc quan trọng nhất để sử dụng phanh an toàn chính là hạn chế tối đa việc phải phanh gấp ngay từ đầu. Áp dụng quy tắc 3 giây - giữ khoảng cách với xe phía trước tương đương thời gian di chuyển 3 giây - giúp tài xế có đủ thời gian phản ứng và xử lý kịp thời khi xe phía trước phanh đột ngột. Khi tiếp cận đèn giao thông hoặc giao lộ đông đúc, nên chủ động giảm tốc từ xa thay vì duy trì tốc độ rồi phanh gấp vào phút chót, vừa an toàn hơn vừa tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Safety Brake And Clutch

2. Đạp phanh đều và dứt khoát, tránh nhấp nhả liên tục không cần thiết Với các xe đời mới được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cách phanh đúng là giữ chân phanh đều và dứt khoát thay vì nhấp nhả liên tục như trước đây. Cách này giúp xe giảm tốc êm ái hơn, đồng thời hạn chế mài mòn má phanh so với việc đạp - nhả phanh liên tục. Riêng với xe không có ABS, tài xế nên chủ động nhấp nhả phanh theo nhịp để tránh bánh xe bị bó cứng, mất lái.

3. Áp dụng kỹ thuật phanh theo nhịp khi cần dừng gấp ở tốc độ cao Kỹ thuật phanh theo nhịp (cadence braking) là giải pháp hiệu quả: đạp phanh nhẹ, sau đó tăng dần lực phanh và kết thúc bằng một nhịp phanh nhẹ trước khi xe dừng hẳn. Nhịp độ đều đặn giúp xe giảm tốc từ từ mà không bị khóa bánh đột ngột, hạn chế nguy cơ trượt bánh, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên đường trơn trượt hoặc cần xử lý tình huống bất ngờ ở tốc độ cao.

4. Không đặt chân thường trực lên bàn đạp phanh Nhiều tài xế có thói quen luôn để chân hờ trên bàn đạp phanh trong suốt hành trình, kể cả khi không có nhu cầu giảm tốc. Thói quen này khiến má phanh dễ bị mòn không đều, đồng thời tạo cảm giác thiếu tự nhiên khi cần phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp. Chỉ nên đặt chân lên phanh khi thực sự cần giảm tốc hoặc dừng xe; ngoài thời điểm đó, nên giữ chân ở vị trí nghỉ để duy trì phản xạ tự nhiên và kéo dài tuổi thọ hệ thống phanh.