Nghiên cứu được thực hiện mới đây do IAM RoadSmart - tổ chức từ thiện về an toàn giao thông, trên 1.000 phụ huynh thường xuyên lái xe đưa con đến trường vào buổi sáng đã cho thấy việc di chuyển trong khu vực trường học có thể trở thành một trải nghiệm căng thẳng đối với nhiều người.

Tắc đường, lái xe thiếu kiên nhẫn khiến phụ huynh bức xúc

Theo thông tin được The Sun trích dẫn từ nghiên cứu, có tới 71% người được hỏi cho biết việc lái xe quanh trường học khiến họ cảm thấy căng thẳng. Trong khi đó, 38% nhận định tình hình giao thông quanh các trường học đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, 21% cho rằng hành vi lái xe quanh trường học trở nên tồi tệ hơn sau các kỳ nghỉ, khi lượng phương tiện tăng lên và nhiều gia đình vội vã quay trở lại với lịch học mới.

Những yếu tố gây khó chịu nhất khi đưa đón học sinh là lượng xe cộ quá đông quanh cổng trường, được 35% phụ huynh lựa chọn. Tiếp theo là các phụ huynh quá vội vã hoặc lái xe thiếu kiên nhẫn (32%) và phải xếp hàng chờ đợi (31%).

Chặng đường đưa con đến trường vào buổi sáng được đánh giá là thời điểm căng thẳng nhất, tiếp đến là lúc đón con vào buổi chiều và các chuyến đưa đón phục vụ hoạt động ngoại khóa sau giờ học.

Đáng lo ngại, 30% phụ huynh cho biết con mình từng suýt bị phương tiện khác đâm, trong khi 5% cho biết con thực sự từng gặp tai nạn.

Áp lực thời gian cũng khiến một bộ phận phụ huynh có hành vi lái xe nguy hiểm. Có 29% thừa nhận từng lái xe nhanh hơn dự định vì bị muộn giờ.

Ngoài ra, 28% từng bấm còi khi đưa đón con, 27% từng đỗ xe ở những vị trí mà bình thường họ không đỗ và 13% thừa nhận sử dụng điện thoại di động khi xe đang dừng trong lúc tắc đường.

Có 39% phụ huynh cho biết họ cảm thấy vội vã khi đưa đón con đến trường trong hầu hết các ngày, trong khi chỉ 15% hiếm khi rơi vào tình trạng này. Đặc biệt, 41% cho rằng việc bị thúc giục, chạy đua với thời gian đã ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng lái xe của họ.

Hệ quả là 34% phụ huynh đã giảm hoàn toàn việc đưa đón con đến trường bằng ô tô, trong khi 34% khác đang cân nhắc làm điều tương tự.

Đề xuất tách khu vực đón trả học sinh

Nghiên cứu cũng cho thấy 77% phụ huynh đồng ý rằng trẻ em hình thành thói quen giao thông thông qua việc quan sát cách người lớn lái xe khi đưa đón các em đến trường.

Khi được hỏi về những giải pháp có thể cải thiện an toàn giao thông quanh trường học, 40% muốn có thêm các khu vực đón, trả học sinh riêng biệt. Có 39% đề xuất tăng cường xử phạt hành vi đỗ xe trái phép và 36% muốn giảm giới hạn tốc độ tại khu vực trường học.

Ngoài ra, 26% cho rằng cần có thêm nhân viên tuần tra an toàn giao thông trước cổng trường; 26% muốn triển khai nhiều biện pháp giảm tốc độ phương tiện hơn và 25% ủng hộ việc tổ chức giờ đưa, đón học sinh theo các khung thời gian so le.

Người phát ngôn của IAM RoadSmart cho rằng, thời điểm đưa đón học sinh có thể là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong ngày đối với tài xế, phụ huynh và trẻ em. Theo tổ chức này, nhiều gia đình phải cân bằng giữa công việc, lịch trình bận rộn và áp lực đưa mọi người đến nơi đúng giờ, nên việc cảm thấy vội vã là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, khu vực trường học thường có trẻ em với những hành vi khó đoán, trong khi điều kiện giao thông có thể thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, việc giảm tốc độ, kiên nhẫn và dành thêm thời gian cho hành trình có thể giúp hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Đại diện IAM RoadSmart cũng nhấn mạnh trẻ em luôn quan sát người lớn. Những gì các em nhìn thấy hôm nay có thể hình thành thái độ và thói quen khi các em trở thành người điều khiển phương tiện trong tương lai.

Theo đó, những hành vi như chạy quá tốc độ, lái xe hung hăng, đỗ xe trái phép hay sử dụng điện thoại khi lái xe đều có thể trở thành thông điệp trực tiếp về cách ứng xử trên đường mà người lớn truyền tới trẻ em.

(Theo The Sun)

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