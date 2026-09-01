Cách đây vài ngày, tôi lái xe đưa cả gia đình về quê ở Thanh Hóa để nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến sáng nay, khi kỳ nghỉ sắp hết và chuẩn bị lái xe trở lại Hà Nội tiếp tục công việc và học tập, tôi mới tá hỏa phát hiện chiếc ô tô đã vừa hết hạn đăng kiểm.

Đây thực sự là tình huống tôi không ngờ tới và hoàn toàn xuất phát từ sự chủ quan của bản thân. Bình thường, tôi khá để ý đến thời hạn đăng kiểm, thậm chí thường đưa xe đi kiểm định trước vài ngày để tránh những tình huống phát sinh. Vậy mà trong mấy ngày nghỉ lễ, tôi lại quên mất.

Tem đăng kiểm mới đã không còn ngày hết hiệu lực như tem cũ. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Giờ tôi khá lúng túng bởi nếu lái xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội, tôi lo có thể bị CSGT kiểm tra và xử phạt vì xe đã hết hạn đăng kiểm. Trong khi đó, do đang trong kỳ nghỉ lễ, tôi cũng không thể đưa xe đi đăng kiểm ngay.

Tôi muốn hỏi, nếu ô tô chỉ hết hạn đăng kiểm 1-2 ngày, khi lưu thông trên đường và gặp CSGT thì có bị xử phạt không? Trong trường hợp của tôi, cách xử lý nào là phù hợp và đúng quy định?

Rất mong nhận được sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Vũ Thành Văn (Hà Đông, Hà Nội)

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