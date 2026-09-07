Trong quan niệm phong thủy, cây cảnh có thể góp phần tạo sự cân bằng về năng lượng trong không gian sống. Trên thực tế, cây xanh còn tạo điểm nhấn cảnh quan, nhưng việc lựa chọn và chăm sóc cây cần phù hợp với điều kiện trong nhà.

Dưới đây là 5 nguyên tắc phong thủy cơ bản để cây cảnh thực sự phát huy công dụng, mang lại may mắn và bình an cho gia đình.

Tránh đặt cây ở những vị trí "xung khắc"

Trong phong thủy, mỗi vị trí trong nhà đều có một nguồn năng lượng riêng. Đặt cây không đúng chỗ có thể làm rối loạn dòng khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của gia chủ.

Khu vực trung tâm của ngôi nhà được coi là vị trí quan trọng trong việc bố trí không gian. Vì vậy, không nên đặt cây quá lớn hoặc quá nhiều tại đây nếu làm cản trở lối đi, ánh sáng và sự thông thoáng.

Đặt cây cảnh ở trung tâm phòng khách có thể cản trở dòng khí lưu thông, làm giảm vượng khí cho toàn bộ ngôi nhà.

Cây xanh tượng trưng cho sự sinh trưởng nên một số người kiêng đặt cây dưới xà ngang hoặc ở những vị trí tạo cảm giác bị đè nén. Trên thực tế, cũng cần tránh những vị trí thiếu ánh sáng, bí gió hoặc gây cản trở sinh hoạt.

Dù có đẹp đến đâu, cây cảnh cũng không nên được đặt ở giữa lối ra vào hoặc lối đi lại trong nhà. Vị trí này cản trở sự di chuyển, khiến khí lưu thông không thông suốt, gây bất tiện và xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày.

Lựa chọn cây phù hợp với mệnh và không gian

Mỗi người đều có ngũ hành mệnh khác nhau. Theo quan niệm ngũ hành, màu sắc của cây có thể được lựa chọn dựa trên bản mệnh của gia chủ. Việc chọn cây không hợp mệnh có thể khiến nguồn năng lượng trở nên nghịch lý, không những không mang lại lợi ích mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực.

Những người mệnh Mộc hoặc Hỏa nên chọn các loại cây có lá xanh tươi, phát triển mạnh mẽ như kim tiền, vạn niên thanh, trầu bà. Màu xanh lá là màu tượng trưng cho hành Mộc, rất hợp với hai mệnh này.

Người mệnh Thổ và Kim thường hợp với các loại cây có lá vàng, trắng hoặc có đốm, như vạn niên thanh đốm vàng, cau vàng hay ngọc ngân.

Mệnh Thủy nên chọn những cây có màu xanh đậm hoặc đen, như lưỡi hổ xanh đậm hay lan ý. Những loại cây này giúp cân bằng năng lượng và kích hoạt dòng khí tích cực.

Không đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ

Phòng ngủ nên ưu tiên sự thông thoáng và không nên bố trí quá nhiều chậu cây, đặc biệt khi phòng có diện tích nhỏ hoặc độ ẩm cao. Nếu muốn đặt cây, nên chọn chậu nhỏ, dễ chăm sóc và đặt ở vị trí không cản trở lối đi, cửa sổ hoặc hệ thống thông gió.

Không nên đặt quá nhiều cây hoặc cây có kích thước lớn trong phòng ngủ.

Tránh cây héo, úa, chết

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong phong thủy cây cảnh là cây phải luôn xanh tươi, khỏe mạnh.

Cây héo úa, vàng lá là dấu hiệu của năng lượng tù túng, cần cắt tỉa hoặc thay thế ngay để tránh ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Theo quan niệm phong thủy, cây héo úa, vàng lá hoặc chết thường được xem là hình ảnh không tích cực, vì vậy nhiều gia đình có xu hướng loại bỏ hoặc chăm sóc lại cây để không gian luôn tươi mới.

Cây chết, héo lâu ngày nên được loại bỏ hoặc thay thế để giữ không gian sạch sẽ, gọn gàng và tránh phát sinh nấm bệnh, côn trùng.

Hãy dành thời gian mỗi tuần để lau lá, cắt tỉa lá vàng và kiểm tra sâu bệnh cho cây. Điều này không chỉ giữ cây luôn tươi tốt mà còn duy trì nguồn năng lượng tích cực trong nhà.

Không đặt cây giả hoặc cây khô trong nhà

Nhiều người vì lười chăm sóc hoặc muốn tiết kiệm thời gian đã sử dụng cây giả (nhựa, vải) hay cây khô để trang trí. Tuy nhiên, trong phong thủy, cây giả hoặc cây khô không được ưu tiên trong không gian sống.

Cây giả và cây khô không mang lại sức sống, không có năng lượng tích cực, thậm chí còn tạo ra cảm giác ảm đạm.

Nếu không có thời gian chăm sóc cây thật, hãy chọn những loại cây dễ sống, cần ít nước và ánh sáng như sen đá, lưỡi hổ hoặc kim tiền. Điều này vừa đảm bảo cây xanh luôn tươi tốt, vừa mang lại nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Lá cây bám nhiều bụi có thể ảnh hưởng đến khả năng quang hợp, đồng thời khiến không gian kém sạch sẽ. Vì vậy, nên vệ sinh lá và kiểm tra tình trạng cây định kỳ.

Hàng tuần nên lau sạch lá cây bằng khăn ẩm, cắt tỉa lá vàng, lá khô, kiểm tra đất và tưới nước đều đặn và xoay chậu cây thường xuyên để các mặt lá đều nhận được ánh sáng.