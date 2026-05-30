AH-64 Apache (Mỹ) AH-64 Apache là trực thăng tấn công chủ lực của Mỹ, nổi tiếng với khả năng tiêu diệt xe tăng và tác chiến chính xác trong mọi điều kiện. Hỏa lực trang bị Apache được trang bị pháo tự động M230 30mm với tốc độ bắn 650 viên/phút cùng tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire (tầm bắn 8km) và rocket Hydra 70. Giáp bảo vệ Buồng lái được bọc giáp chống đạn 23mm, kính chống đạn, hệ thống bảo vệ điện tử và gây nhiễu tên lửa. Tốc độ và cơ động Tốc độ tối đa: 293 km/h Khả năng bay thấp (khoảng 480km), bám địa hình cực tốt Vai trò chiến trường Chuyên làm nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, yểm trợ bộ binh và tấn công chính xác mục tiêu giá trị cao. Trực thăng AH-64 Apache của Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Mi-28 Havoc (Nga) Mil Mi-28 là trực thăng tấn công hiện đại của Nga, được thiết kế để hoạt động trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt. Hỏa lực trang bị Pháo 30mm, tên lửa chống tăng Ataka (tầm bắn 6 - 10km), rocket và tên lửa không đối không tầm ngắn. Giáp bảo vệ Cabin bọc giáp titan, chịu được đạn 12.7mm và một số bộ phận chịu được đạn 20mm. Tốc độ và cơ động Tốc độ tối đa: 32 km/h Khả năng hoạt động ban đêm tốt Vai trò chiến trường Tấn công xe bọc thép, hỗ trợ bộ binh và tác chiến trong điều kiện thời tiết xấu. Trực thăng Mil Mi-28. Ảnh: TASS

Ka-52 Alligator (Nga) Kamov Ka-52 là phiên bản nâng cấp của dòng Ka-50, nổi bật với thiết kế rotor đồng trục độc đáo. Hỏa lực trang bị Pháo 30mm, tên lửa chống tăng Vikhr (tầm 8 - 10 km), rocket và tên lửa không đối không. Giáp bảo vệ Buồng lái bọc giáp, hệ thống ghế phóng khẩn cấp hiếm thấy trên trực thăng. Tốc độ và cơ động Tốc độ tối đa: 300 km/h Cơ động cực cao nhờ thiết kế 2 cánh quạt đồng trục Vai trò chiến trường Trinh sát vũ trang, chỉ huy chiến trường và tấn công đa mục tiêu. Trực thăng quân sự Kamov Ka-52 Alligator. Ảnh: united24media

Mi-24 Hind (Nga) Mil Mi-24 là một trong những trực thăng chiến đấu nổi tiếng nhất lịch sử, kết hợp giữa trực thăng tấn công và vận tải. Hỏa lực trang bị Ka-52 được trang bị pháo tự động 30mm 2A42 với cơ số đạn lớn, kết hợp 6 điểm treo vũ khí với tổng tải trọng khoảng 2.000kg. Trực thăng có thể mang tên lửa chống tăng Vikhr hoặc Ataka (tầm bắn khoảng 8 - 10km), tên lửa không đối không Igla-V để tự vệ cùng các loại rocket không điều khiển như S-8 và S-13. Giáp bảo vệ Thân máy bay bọc giáp dày, có thể chịu được đạn cỡ nhỏ và mảnh đạn. Tốc độ và cơ động Tốc độ tối đa: 335 km/h (rất cao với trực thăng) Vai trò chiến trường Vừa tấn công vừa vận chuyển lính (8 binh sĩ), cực kỳ linh hoạt trong chiến tranh.