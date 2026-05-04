Theo trang web của Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ quốc gia Mỹ, AH-1 là trực thăng tấn công do tập đoàn Bell phát triển và sản xuất trong thập niên 1960 và chính thức trang bị cho quân đội Mỹ từ năm 1967. Trong khoảng thời gian từ năm 1967 - 2019, đã có tổng cộng 1.116 chiếc AH-1 với nhiều phiên bản được xuất xưởng.

Một trực thăng AH-1 của Nhật Bản. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản/X

Từ bản vẽ đến hiện thực

Ý tưởng về trực thăng tấn công AH-1 xuất phát từ yêu cầu tác chiến của quân đội Mỹ trong thập niên 1960, khi mẫu trực thăng trong biên chế của các lực lượng Mỹ khi đó là UH-1 được sử dụng với nhiệm vụ chính là chở quân. Dù các kỹ sư của tập đoàn Bell sau này đã phát triển một số trực thăng UH-1A được lắp súng máy và ống phóng tên lửa để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ so với yêu cầu tác chiến trên thực địa.

Vào năm 1965, tập đoàn Bell đã chế tạo thành công mẫu trực thăng có tên Model 209 và tổ chức cuộc thử nghiệm bay đầu tiên trước 20 quan chức quân đội Mỹ. Sau đó, Model 209 và một số khí tài khác như ACH-47A, HH-2C Tomahawk, 16H Pathfinder, Sikorsky S-61 đã tham gia tranh thầu dự án trực thăng tấn công cho quân đội Mỹ.

Mẫu Model 209 số hiệu N209J. Ảnh: Bell Helicopter Company/Thisdayinaviation.com

Vào tháng 4/1966, Model 209 giành chiến thắng trước các ứng viên khác và quân đội Mỹ đã đặt mua hàng trăm chiếc. Lúc này, tập đoàn Bell đã đổi tên Model 209 thành AH-1 Cobra.

Số liệu kỹ thuật

AH-1 dài 13,5m; đường kính cánh quạt trên rotor là 13,4m; cao 4,11m; trọng lượng rỗng 2,6 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa là 4,3 tấn. Tổ lái có 2 người, gồm phi công lái và xạ thủ điều khiển vũ khí.

AH-1 được trang bị động cơ Lycoming T53-L-13 có công suất 1.100 mã lực, tương đương 820 Kilowatt. Nhờ vậy, trực thăng này có thể bay với vận tốc tối đa 276 km/h và tầm hoạt động lên tới 570km.

Các binh sĩ Nhật Bản và trực thăng AH-1. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản/X

Bên dưới mũi máy bay Bell AH-1 được trang bị một tháp pháo có thể lắp súng máy đa nòng Minigun hoặc súng phóng lựu M129 tùy theo nhiệm vụ. Ngoài ra, hai bên cánh của AH-1 cũng được lắp các giá treo ống phóng rocket hoặc ụ súng máy.

Lịch sử tác chiến

AH-1 từng được Mỹ sử dụng trong nhiều chiến dịch quân sự như tại quốc đảo Grenada vào năm 1983; chiến dịch tại Panama năm 1989, chiến dịch Bão táp sa mạc trong chiến tranh Vùng Vịnh (1990 - 1991); chiến dịch Phục hồi hy vọng ở Somalia… AH-1 sau đó được Mỹ xuất khẩu sang các quốc gia đồng minh như Israel, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan… và tham gia vào nhiều cuộc xung đột.