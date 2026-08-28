Một số mẫu xe Honda đang bị nêu tên trong các vụ kiện tập thể tại Mỹ với cáo buộc gặp vấn đề với camera trước, bộ phận được sử dụng để vận hành nhiều tính năng thuộc hệ thống Honda Sensing (gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến của hãng Honda).

Theo đơn kiện do bà Beverly Mason, cư dân bang Virginia, đệ trình, camera được lắp phía sau kính chắn gió có nhiệm vụ nhận diện các mối nguy hiểm trên đường, hỗ trợ xe duy trì vị trí trong làn và giảm nguy cơ va chạm.

Tuy nhiên, đơn kiện cho rằng camera có thể gặp trục trặc, khiến xe liên tục phát cảnh báo liên quan đến các hệ thống hỗ trợ lái. Trong một số trường hợp, các tính năng này có thể ngừng hoạt động hoàn toàn.

Hàng loạt khách tố xe Honda lỗi camera trước, tốn của họ gần 80 triệu tiền sửa.

Bà Mason cho biết đã mua một chiếc Honda Clarity đời 2018 vào năm 2019. Đến tháng 12 năm ngoái, chiếc xe bắt đầu xuất hiện nhiều cảnh báo liên quan đến hệ thống Honda Sensing.

Theo chủ xe, chi phí sửa chữa camera và các hệ thống an toàn liên quan lên tới gần 3.000 USD (hơn 78 triệu đồng). Đáng chú ý, ngay cả sau khi bỏ ra khoản tiền lớn để sửa chữa, bà vẫn không được đảm bảo rằng lỗi sẽ không tái diễn.

Các mẫu xe được nêu trong vụ kiện gồm Honda Odyssey đời 2018-2025, Honda Pilot 2018-2025, Honda Civic 2022-2025, Honda HR-V 2023-2025 và Honda Clarity 2018-2021.

Vụ kiện của bà Mason được đệ trình tại Mỹ trong bối cảnh một vụ kiện tập thể khác liên quan đến vấn đề tương tự cũng đã xuất hiện tại California.

Vụ kiện thứ hai được cho là có 5 nguyên đơn, cho biết xe của họ gặp các vấn đề liên quan đến camera trước và liên tục xuất hiện những cảnh báo như lỗi hệ thống giữ phanh, lỗi hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hay lỗi hệ thống giảm thiểu lệch làn đường.

Các nguyên đơn cho rằng những trục trặc này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của các tính năng hỗ trợ lái thuộc Honda Sensing.

Theo lập luận trong đơn kiện mới nhất, Honda có thể đã biết hoặc lẽ ra phải biết về những vấn đề liên quan đến camera trước nhưng vẫn tiếp tục bán các mẫu xe bị ảnh hưởng. Điều này khiến người mua phải tự phát hiện lỗi sau khi đã sở hữu xe.

Các vụ kiện hiện tập trung vào cáo buộc liên quan đến lỗi camera và chi phí sửa chữa, trong khi vấn đề trách nhiệm của Honda sẽ còn phụ thuộc vào quá trình giải quyết tại tòa.

Theo Carscoops

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