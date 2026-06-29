Không phải mẫu xe nào có ngoại hình gây tranh cãi cũng sở hữu khả năng vận hành tầm thường. Trong nhiều trường hợp, các hãng xe đã tạo ra những phiên bản hiệu năng cao từ chính những mẫu xe từng bị đánh giá thấp về thiết kế hoặc tính hấp dẫn, mang đến khả năng vận hành vượt ngoài mong đợi.

Sau đây là 5 mẫu xe được phát triển từ những dòng xe không được đánh giá cao về thiết kế hoặc hình ảnh. Tuy nhiên, với động cơ mạnh hơn và hàng loạt nâng cấp về khung gầm, hệ truyền động, chúng đã trở thành những phiên bản hiệu năng đặc biệt, cho thấy khả năng sáng tạo của các kỹ sư ô tô.

1. Aston Martin Cygnet V8 (2018)

Cygnet được xem là một trong những mẫu xe gây nhiều tranh cãi nhất của Aston Martin. Để đáp ứng quy định về khí thải tại châu Âu, hãng đã lấy Toyota iQ, nâng cấp nội thất và bán với giá khoảng 31.000 bảng Anh (khoảng 1,1 tỷ đồng), gấp gần ba lần mẫu xe gốc. Chỉ khoảng 150 chiếc được sản xuất.

Aston Martin Cygnet V8 (2018).

Đến năm 2018, một khách hàng yêu cầu Aston Martin lắp hệ truyền động của Vantage S lên Cygnet. Để thực hiện, hãng phải chế tạo mới vách ngăn phía trước, đường hầm truyền động, di chuyển vách khoang động cơ, hàn khung chống lật vào thân xe và mở rộng hốc bánh bằng vật liệu composite carbon.

Động cơ 1.3L 97 mã lực được thay bằng động cơ V8 hút khí tự nhiên 4.7L công suất 430 mã lực, đi kèm hộp số Sportshift 7 cấp. Khung gầm và hệ thống treo cũng được lấy từ Vantage thế hệ trước. Xe nặng khoảng 1.375 kg, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,2 giây và đạt tốc độ tối đa 270 km/h. Chi phí chế tạo được ước tính từ 250.000-500.000 bảng Anh.

2. Chevrolet HHR SS (2008)

Ra mắt năm 2006, Chevrolet HHR mang phong cách retro tương tự PT Cruiser do Bryan Nesbitt thiết kế. Mẫu xe đạt doanh số hơn 93.000 chiếc trong năm đầu nhưng không được đánh giá cao về tính thể thao.

Đến năm 2008, GM trang bị cho HHR SS động cơ tăng áp 2.0L LNF, giống Pontiac Solstice GXP và Saturn Sky Red Line, cho công suất 260 mã lực khi kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Chevrolet HHR SS (2008).

Xe được tinh chỉnh hệ thống treo tại Nürburgring và bổ sung tính năng sang số không cần nhả chân ga. Chevrolet công bố khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 6,3 giây.

Năm 2009, HHR SS có thêm biến thể panel van nhưng chỉ tồn tại một năm trước khi dòng SS bị khai tử do GM giải thể bộ phận High Performance Vehicle Operations vào năm 2010.

3. PT Cruiser GT (2003)

PT Cruiser tiêu chuẩn thường bị xem là biểu tượng của xu hướng thiết kế hoài cổ đầu những năm 2000.

Phiên bản GT sử dụng động cơ tăng áp 2.4L, dùng chung với Dodge Neon SRT-4, sản sinh khoảng 230 mã lực thông qua hộp số sàn.

PT Cruiser GT (2003).

Việc nâng cấp không thay đổi thiết kế ngoại thất nhưng giúp cải thiện đáng kể khả năng vận hành.

4. Jaguar S-Type R (2002)

Jaguar S-Type từng bị chỉ trích vì sử dụng nền tảng DEW98 chung với Lincoln LS và Ford Thunderbird, cùng thiết kế đầu xe gây nhiều tranh cãi.

Phiên bản S-Type R ra mắt năm 2002 được trang bị động cơ V8 4.2L kết hợp siêu nạp Eaton và hai bộ làm mát khí nạp, cho công suất 400 mã lực và mô-men xoắn 408 lb-ft, tăng 32% so với bản hút khí tự nhiên.

Jaguar S-Type R (2002).

Xe còn được trang bị phanh Brembo, hệ thống treo chủ động của Jaguar và hệ thống treo sau độc lập gia cường. Khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 5,3 giây, tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở 250 km/h.

5. Nissan Juke-R (2012)

Nissan Juke là một trong những mẫu crossover cỡ nhỏ có thiết kế gây nhiều tranh luận.

Nissan Juke-R (2012).

Nissan đã tạo ra số lượng giới hạn Juke-R bằng cách lắp động cơ V6 tăng áp kép cùng hệ dẫn động bốn bánh của GT-R lên thân xe Juke. Phiên bản này sở hữu công suất 545 mã lực trong một chiếc xe nhẹ hơn đáng kể so với GT-R.

Kết quả là Juke-R có khả năng tăng tốc vượt xa những gì ngoại hình của mẫu xe này gợi ra.

Theo Motorbiscuit

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