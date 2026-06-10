Lịch sử ngành công nghiệp ô tô ghi nhận không ít trường hợp các hãng xe thất bại trong chiến lược sản phẩm. Có những mẫu xe ra đời từ ý tưởng táo bạo nhưng lại không được thị trường đón nhận. Một số khác ế ẩm vì định vị sai khách hàng, số khác vướng tranh cãi về kỹ thuật, độ an toàn hoặc đơn giản là xuất hiện không đúng thời điểm.

Dưới đây là 10 mẫu xe gây tranh cãi từng khiến ngay cả những thương hiệu nổi tiếng nhất cũng phải đau đầu.

Jeep: Willys-Overland Jeepster (1948)

Lo ngại khách hàng vùng ngoại ô sẽ không hứng thú với mẫu xe địa hình CJ-2, Willys-Overland đã giới thiệu Jeepster vào năm 1948 như một mẫu xe mui trần thiên về đường phố. Khác với các mẫu Jeep truyền thống, Jeepster chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu sau và có khoảng sáng gầm thấp hơn.

Willys-Overland Jeepster (1948).

Tuy nhiên, những người tìm đến đại lý Jeep thường muốn sở hữu xe dẫn động bốn bánh thực thụ, trong khi hoạt động quảng bá hạn chế khiến Jeepster khó tiếp cận khách hàng mới. Mẫu xe bị ngừng sản xuất sau năm 1950 với tổng sản lượng chưa đến 20.000 chiếc, trở thành một trong những thất bại đáng nhớ đầu tiên của thương hiệu Jeep.

Chevrolet: Corvair (1959)

Corvair từng được kỳ vọng là đối thủ đáng gờm của Volkswagen Beetle nhờ thiết kế động cơ đặt phía sau, nhiều kiểu thân xe và thậm chí có cả phiên bản tăng áp.

Tuy nhiên, danh tiếng của mẫu xe này lao dốc sau khi nhà hoạt động vì an toàn Ralph Nader xuất bản cuốn sách "Unsafe at Any Speed" năm 1965, trong đó chỉ trích hệ thống treo của Corvair khiến xe dễ mất kiểm soát.

Chevrolet Corvair (1959)

Dù Chevrolet đã nâng cấp hệ thống treo trên thế hệ sau, hình ảnh của Corvair không thể phục hồi. Mẫu xe bị khai tử vào năm 1969 và Chevrolet cũng không còn quay lại với thiết kế động cơ đặt sau trên xe du lịch.

Volkswagen: K70 (1970)

K70 là sản phẩm do NSU phát triển nhưng lại ra mắt dưới thương hiệu Volkswagen sau khi hãng xe Đức này mua lại NSU vào năm 1969.

Đây là mẫu Volkswagen đầu tiên sử dụng động cơ đặt trước và làm mát bằng nước, đồng thời sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến so với thời điểm đó. Tuy nhiên, K70 rơi vào tình thế khó xử khi cạnh tranh trực tiếp với cả Volkswagen 412 lẫn Audi 100 trong cùng tập đoàn.

Volkswagen K70 (1970).

Do định vị sản phẩm không rõ ràng, doanh số K70 khá khiêm tốn. Chỉ khoảng 210.000 xe được bán ra trước khi mẫu xe bị ngừng sản xuất năm 1975.

Ford: Pinto (1971)

Pinto đánh dấu bước chân của Ford vào phân khúc xe cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu đang phát triển mạnh tại Mỹ.

Tuy nhiên, thiết kế bình nhiên liệu đặt phía sau trục sau đã khiến mẫu xe này trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong nhiều vụ va chạm từ phía sau, bình xăng có nguy cơ bị thủng và dẫn đến cháy nổ.

Ford Pinto (1971).

Áp lực từ dư luận và các vụ kiện buộc Ford phải thực hiện đợt thu hồi khoảng 1,5 triệu xe Pinto và Mercury Bobcat vào năm 1978, trở thành một trong những chiến dịch thu hồi lớn nhất lịch sử nước Mỹ thời điểm đó.

Porsche: 924 (1976)

Porsche 924 khởi nguồn từ dự án hợp tác giữa Porsche và Volkswagen. Sau khi Volkswagen rút lui, Porsche tiếp quản toàn bộ dự án và đưa xe ra thị trường.

Dù mang logo Porsche, 924 vẫn sử dụng nhiều linh kiện có nguồn gốc từ Volkswagen và Audi, bao gồm động cơ 2.0L và hộp số. Điều này khiến không ít người hâm mộ cho rằng đây không phải một chiếc Porsche "đích thực", nhất là khi xe dùng cấu hình động cơ đặt trước và làm mát bằng nước thay vì động cơ boxer đặt sau như 911.

Porsche 924 (1976)

Chỉ đến khi các phiên bản Turbo và 924 S xuất hiện, mẫu xe này mới dần được giới đam mê xe thể thao nhìn nhận tích cực hơn.

Ferrari: Mondial 8 (1980)

Mondial 8 là một trong những mẫu Ferrari gây nhiều tranh cãi nhất. Khi ra mắt, xe sử dụng động cơ V8 công suất 214 mã lực, con số bị cho là quá khiêm tốn đối với một chiếc Ferrari.

Không chỉ bị chê về hiệu năng, Mondial 8 còn thường xuyên gặp các lỗi điện và cơ khí, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Ferrari Mondial 8 (1980)

Ferrari đã cải thiện đáng kể mẫu xe này với phiên bản Mondial QV ra mắt năm 1982, nhưng hình ảnh của những chiếc Mondial đời đầu vẫn khiến mẫu xe trở thành một trong những cái tên gây tranh luận nhất trong lịch sử Ferrari.

Cadillac: Allanté (1987)

Cadillac Allanté được phát triển nhằm cạnh tranh với Mercedes-Benz SL trong phân khúc xe mui trần hạng sang.

Xe sở hữu thân vỏ do hãng thiết kế nổi tiếng Pininfarina thực hiện tại Ý trước khi được vận chuyển sang Mỹ để lắp ráp hoàn thiện. Tuy nhiên, mức giá gần tương đương Mercedes-Benz 560 SL trong khi công suất thấp hơn đáng kể và chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước khiến Allanté gặp nhiều bất lợi.

Cadillac Allanté (1987).

Một số vấn đề chất lượng như mui mềm bị dột nước cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của mẫu xe. Trong suốt vòng đời sản phẩm, doanh số Allanté chưa bao giờ đạt kỳ vọng của Cadillac.

Aston Martin: Cygnet (2011)

Có lẽ không mẫu xe nào gây bất ngờ hơn Cygnet trong lịch sử Aston Martin. Trong khi thương hiệu Anh quốc nổi tiếng với các mẫu xe thể thao hiệu suất cao, Cygnet thực chất lại là phiên bản nâng cấp từ Toyota iQ.

Mục tiêu chính của dự án là giúp Aston Martin giảm lượng khí thải CO2 trung bình của toàn bộ danh mục sản phẩm để đáp ứng quy định môi trường tại châu Âu.

Aston Martin Cygnet (2011).

Dù được trang bị nội thất sang trọng hơn, Cygnet vẫn sử dụng động cơ 1.3L công suất 98 mã lực của Toyota. Aston Martin kỳ vọng bán được khoảng 4.000 xe mỗi năm nhưng khi ngừng sản xuất vào năm 2013, tổng sản lượng còn chưa đạt 1.000 chiếc.

Jaguar: X-Type (2001)

Jaguar từng đặt nhiều kỳ vọng vào X-Type nhằm cạnh tranh với BMW 3 Series và Mercedes-Benz C-Class.

Tuy nhiên, việc phát triển mẫu sedan hạng sang này trên nền tảng Ford Mondeo dẫn động cầu trước khiến nhiều khách hàng cảm thấy đây không phải một chiếc Jaguar đúng nghĩa.

Jaguar X-Type (2001)

Trong bối cảnh thị trường châu Âu ưa chuộng động cơ diesel và hệ dẫn động cầu sau, Jaguar lại chỉ cung cấp động cơ V6 và hệ dẫn động bốn bánh. Dù sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm màn hình cảm ứng, X-Type vẫn không đạt được thành công thương mại như mong đợi.

Lincoln: Blackwood (2001)

Sau thành công của Navigator, Lincoln quyết định bước vào phân khúc bán tải hạng sang với Blackwood.

Dựa trên nền tảng Ford F-150, mẫu xe được trang bị nội thất cao cấp nhưng lại mắc một sai lầm lớn: thùng hàng được lót thảm và che kín bằng nắp cứng, khiến khả năng chuyên chở bị hạn chế đáng kể. Xe cũng chỉ có hệ dẫn động cầu sau thay vì dẫn động bốn bánh như nhiều đối thủ.

Lincoln Blackwood (2001)

Kết quả là Blackwood gần như không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng bán tải truyền thống. Mẫu xe chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi bị khai tử, trở thành một trong những thất bại đáng nhớ nhất của Lincoln.

Theo Autocar

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