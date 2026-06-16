Từng là một trong những mẫu SUV châu Âu hiếm hoi được phân phối chính hãng tại Việt Nam ở giai đoạn đầu thập niên 2010, Volkswagen Tiguan được xem là lựa chọn dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm chất xe Đức nhưng không đủ ngân sách để tiếp cận các thương hiệu hạng sang như BMW, Mercedes-Benz hay Audi.

Thời điểm năm 2014, Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion có giá bán hơn 1,4 tỷ đồng, cạnh tranh với Honda CR-V, Toyota RAV4 nhập khẩu và cao hơn đáng kể so với Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson cùng thời. Với mức giá này, Tiguan được định vị ở nhóm SUV hạng C cao cấp, nổi bật nhờ động cơ tăng áp mạnh mẽ và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Sau hơn một thập kỷ sử dụng, giá trị của mẫu xe Đức này đã giảm rất sâu. Mới đây, chiếc Volkswagen Tiguan 2.0 TSI đời 2014 của anh Hoàng Lương (TP.HCM) hiện được chào bán với giá 260 triệu đồng, tương đương mức khấu hao hơn 80% so với thời điểm mua mới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI đời 2014 của anh Hoàng Lương (TP.HCM) hiện được chào bán với giá 260 triệu đồng

Dựa trên những hình ảnh thực tế, chiếc Tiguan 12 năm tuổi vẫn giữ được ngoại hình khá nguyên bản. Lớp sơn đen bóng còn độ phản chiếu tốt, các khe hở thân vỏ tương đối đều. Cản trước, lưới tản nhiệt và cụm đèn pha không xuất hiện dấu hiệu va chạm hay sửa chữa lớn. Bộ mâm hợp kim nguyên bản có một số vết xước nhẹ theo thời gian nhưng chưa ảnh hưởng nhiều đến tính thẩm mỹ.

Quan sát từ phía sau cho thấy cụm đèn hậu còn trong, các chi tiết nhựa cản sau và ống xả kép vẫn giữ được hình thức khá tốt. Xe chưa có dấu hiệu độ chế ngoại thất.

Chiếc Tiguan 12 năm tuổi vẫn giữ được ngoại hình khá nguyên bản.

Bên trong khoang lái, nội thất da màu đen đã xuất hiện các nếp nhăn và độ bóng do quá trình sử dụng lâu năm, đặc biệt ở hàng ghế trước và hàng ghế sau. Tuy nhiên bề mặt da chưa bị rách hay bong tróc đáng kể. Taplo, vô-lăng, các tấm ốp cửa và cụm điều khiển trung tâm còn tương đối gọn gàng.

Tổng thể, chiếc xe cho cảm giác được sử dụng và bảo quản ở mức khá, chưa xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng thường thấy trên các mẫu SUV Đức có tuổi đời trên 10 năm.

Bên trong xe.

Trao đổi với VietNamNet, anh Lương cho biết, điểm mạnh nổi bật của Tiguan 2.0 TSI nằm ở khối động cơ tăng áp 2.0L công suất khoảng 170 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion.

Ngay cả theo tiêu chuẩn hiện nay, thông số này vẫn đủ sức mang lại khả năng vận hành ấn tượng hơn nhiều mẫu SUV phổ thông cùng tầm giá.

Khả năng tăng tốc của Tiguan khá nhanh, chân ga nhạy và vô-lăng cho phản hồi chính xác. Đây là mẫu xe mang đậm chất Đức với cảm giác lái chắc chắn, thân xe ổn định ở tốc độ cao và độ bám đường tốt nhờ hệ dẫn động 4 bánh.

Khung gầm cứng vững cũng là một điểm cộng lớn. Khi vận hành trên cao tốc hoặc đường trường, Tiguan tạo cảm giác đầm chắc hơn đáng kể so với nhiều đối thủ Nhật Bản cùng đời.

Trang bị an toàn của xe cũng khá đầy đủ với cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo, nhiều túi khí và hệ dẫn động AWD – những trang bị không phổ biến trên các mẫu SUV phổ thông cách đây hơn 10 năm.

Tuy nhiên, xe cũng tồn tại một số nhược điểm khiến nhiều người e ngại. Mức giá rẻ hiện nay không đồng nghĩa chi phí sử dụng cũng rẻ. Động cơ tăng áp TSI và hộp số DSG từng là những công nghệ tiên tiến của Volkswagen nhưng cũng là hạng mục khiến nhiều người dùng xe cũ phải cân nhắc. Khi xe đã bước sang tuổi đời hơn 10 năm, nguy cơ phát sinh các lỗi liên quan đến turbo, bơm nước, hệ thống làm mát, cảm biến điện tử hoặc hộp số sẽ cao hơn xe Nhật cùng tuổi.

Chi phí phụ tùng và sửa chữa cũng là điểm yếu lớn. Dù không quá đắt đỏ như BMW hay Mercedes-Benz, giá phụ tùng Volkswagen tại Việt Nam vẫn cao hơn đáng kể so với Toyota, Honda hay Hyundai.

Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế trong đô thị thường dao động quanh ngưỡng 10-12 lít/100 km, cao hơn nhiều mẫu crossover hiện đại có dung tích động cơ nhỏ hơn.

Ngoài ra, giá trị thanh khoản của Tiguan đời cũ cũng không cao. Đây là mẫu xe phù hợp với người thích trải nghiệm cảm giác lái và hiểu biết nhất định về xe châu Âu hơn là những khách hàng đặt nặng yếu tố kinh tế.

Trong khoảng 250-300 triệu đồng, người mua hiện có khá nhiều lựa chọn như Honda CR-V 2011-2013, Hyundai Tucson 2013-2015, Kia Sportage nhập khẩu hoặc Mazda CX-5 đời đầu.

Có thể thấy, với mức giá 260 triệu đồng, Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2014 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn sở hữu một mẫu SUV Đức từng có giá hơn 1,4 tỷ đồng với chi phí đầu tư ban đầu thấp. Tuy nhiên, đây không phải chiếc xe dành cho số đông.

Nguồn ảnh: Hoàng Lương

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!