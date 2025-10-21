Thẻ tín dụng là một công cụ tài chính hữu hiệu, cho phép người dùng chi tiêu trước, trả tiền sau với thời gian miễn lãi lên đến 45-55 ngày. Tuy nhiên, để tận hưởng trọn vẹn đặc quyền này, người dùng cần ghi nhớ một ‘quy tắc vàng’ quan trọng.

Theo khuyến cáo của các ngân hàng, khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng cần "thuộc nằm lòng" một vài mẹo nhỏ sau:

Luôn đặt mục tiêu thanh toán 100% dư nợ: Thay vì chỉ trả số tiền tối thiểu, hãy luôn cố gắng thanh toán toàn bộ dư nợ trước ngày đến hạn để bảo toàn đặc quyền miễn lãi.

Kích hoạt thanh toán tự động: Đăng ký dịch vụ trích nợ tự động toàn bộ dư nợ cuối kỳ. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để tránh quên hạn thanh toán.

Kiểm tra sao kê kỹ lưỡng: Ngay khi nhận được sao kê hàng tháng, hãy dành vài phút để kiểm tra lại các giao dịch và tổng số tiền cần trả.

Hành động nhanh nếu lỡ quên: Nếu phát hiện mình đã trễ hạn, hãy thanh toán toàn bộ dư nợ ngay lập tức để giảm thiểu tiền lãi và phí phát sinh.

Hiểu rõ nguyên tắc là cách tốt nhất để chủ thẻ biến thẻ tín dụng thành một công cụ tài chính đắc lực. Thay vì lo lắng, hãy chủ động nắm bắt các quy tắc đơn giản này để tận hưởng mọi lợi ích mà thẻ tín dụng mang lại một cách an tâm và hiệu quả nhất.

Trước đó, dư luận xôn xao về trường hợp một khách hàng ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã thanh toán hơn 100 triệu đồng dư nợ thẻ tín dụng. Tuy nhiên, do còn thiếu lại 8.800 đồng, ông đã nhận về khoản phí và lãi phát sinh hơn 1 triệu đồng trong kỳ sao kê tiếp theo.

Theo lý giải của ngân hàng, người dùng thẻ tín dụng được hưởng chính sách miễn lãi trong kỳ. Điều kiện duy nhất ngân hàng đưa ra là khách hàng cần trả lại 100% số tiền đã chi tiêu trước/đúng ngày hẹn.

Tuy nhiên, khi người dùng không tuân thủ nguyên tắc trả nợ như trên, dù chỉ trả thiếu 1 đồng hay thanh toán trễ 1 ngày, người dùng sẽ không được hưởng đặc quyền miễn lãi này cho đến khi đáp ứng được điều kiện về thanh toán để khôi phục lại đặc quyền miễn lãi theo thỏa thuận.

Toàn bộ giao dịch phát sinh trong kỳ và giao dịch phát sinh mới sẽ bị tính lãi từ ngày giao dịch phát sinh cho đến ngày thanh toán đủ.

Lúc này, hệ thống sẽ tự động tính lãi trên toàn bộ các khoản chi tiêu khách hàng đã thực hiện trong kỳ chứ không phải chỉ trên số tiền còn thiếu, từ ngày giao dịch. Đây chính là lý do vì sao từ 8.800 đồng còn thiếu, tổng số tiền lãi và phí phát sinh lại có thể lên đến hơn 1 triệu đồng.

Ví dụ trên minh họa cho nguyên tắc vận hành thống nhất của sản phẩm thẻ tín dụng, được áp dụng bởi hầu hết ngân hàng thương mại và tổ chức phát hành thẻ trên thế giới.