Vào mùa hè như hiện nay, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 38-40 độ C. Nếu đóng kín cửa, hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt độ thực tế trong khoang xe có thể bị "đốt" lên tới 65-70 độ C, thậm chí trên 80 độ C chỉ sau vài giờ phơi nắng.

Điều này không chỉ khiến vật liệu trong khoang nội thất bị xuống cấp nhanh chóng mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và sự an toàn của người ngồi trên xe.

Nhiệt độ táp lô phía dưới kính lái của một chiếc ô tô bị "đốt" lên tới hơn 80 độ C sau vài giờ để dưới trời nắng nóng. Ảnh: Đình Quý

Để bảo vệ xế cưng, nhiều chủ xe đã trang bị một số vật dụng, phụ kiện hữu ích để chống chọi với nắng nóng dưới đây:

Bạt phủ ô tô

Bạt phủ ô tô là phụ kiện khá phổ biến và được nhiều chủ xe sử dụng để bảo vệ lớp sơn và nội thất chiếc xe khỏi nắng nóng trực tiếp của mùa hè. Đồng thời, bạt phủ còn có tác dụng chống nước, bụi và những va quệt nhẹ khi đỗ trong bãi gửi xe.

Những tấm bạt phủ, tấm che kính lái giúp phần nào bảo vệ xế cưng khỏi mưa nắng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tuy nhiên, phụ kiện này chỉ phù hợp với những chiếc xe ít sử dụng bởi thời gian lắp đặt, trùm lên xe khá phức tạp, thường đòi hỏi phải 2 người cùng thao tác.

Nếu không cẩn thận hoặc không được vệ sinh sạch sẽ, trong quá trình phủ bạt có thể khiến lớp sơn và kính xe bị trầy xước.

Hiện nay, giá trên thị trường cho một chiếc bạt phủ xe con loại bình dân vào khoảng 300-700 nghìn đồng tuỳ chất liệu. Với những loại bạt cao cấp, giá có thể lên tới trên 1 triệu đồng.

Ngoài bạt phủ toàn bộ xe, có cả loại bạt phủ riêng phần thân trên hoặc tấm bạt che kính lái, cũng có tác dụng nhất định.

Ô che nắng

Loại ô được gắn lên nóc xe thông qua bộ gá hút chân không và điều khiển bằng mô tơ này mới xuất hiện vài năm trở lại đây và ngày càng được nhiều người sử dụng.

So với phủ bạt, ô che ô tô có tính thẩm mỹ cao, dễ sử dụng hơn mà không sợ bị hấp hơi và ảnh hưởng đến lớp sơn xe.

Ô che nắng gắn trên nóc xe. Ảnh: Ocafe

Nhược điểm của loại phụ kiện này là chỉ che phủ được khoảng 70-80% thân xe, không chống được bụi và gió to, đồng thời chi phí khá cao.

Giá thị trường của một chiếc ô như vậy không hề rẻ, dao động từ 1-2 triệu đồng, thậm chí với nhiều loại ô cao cấp có thể có giá đến 3-4 triệu.

Ô che kính lái

Đây là loại ô khi mở ra có hình chữ nhật với mục đích che toàn bộ kính lái khi đỗ xe dưới trời nắng. Ô che nắng kính lái khá linh hoạt, sử dụng đơn giản và gọn gàng nên được khá nhiều chủ xe sử dụng.

Ô che bên trong kính lái sử dụng khi đỗ xe ban ngày dưới trời nắng gắt. Ảnh: Phụ kiện Việt Dũng

Tuy vậy, loại ô này không làm giảm nhiệt độ trong xe quá nhiều mà tác dụng chính của nó là giúp giảm thiểu ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào xe, qua đó bảo vệ và tăng tuổi thọ cho khu vực như taplo, vô lăng, cần số, ghế trước,...

Hiện, giá của ô che nắng kính lái trên thị trường khá rẻ, chỉ dao động từ khoảng 200-400 nghìn đồng tuỳ chất liệu. Ngoài ô che kính lái, nhiều người còn sử dụng tấm phản quang hoặc rèm kéo để đạt mục đích tương tự với giá rẻ hơn, chỉ từ 50-100 nghìn/chiếc.

Ngoài loại ô này, nhiều chủ xe có thể sử dụng các tấm mút hoặc bìa các-ton để che nắng kính lái từ bên trong, cũng có tác dụng tương tự.

Thảm chống nóng cho taplo

Thảm taplo ngày càng được nhiều tài xế lựa chọn như một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ bề mặt taplo và các linh kiện điện tử bên dưới khỏi tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời.

Thường được làm từ da lộn, lông cừu hoặc chất liệu cách nhiệt tổng hợp, phụ kiện này không chỉ giúp giảm nhiệt cho khoang lái mà còn hạn chế hiện tượng phản chiếu ánh sáng lên kính lái, nguyên nhân gây chói mắt và giảm tầm nhìn.

Thêm vào đó, một tấm thảm taplo phù hợp còn góp phần tạo nên vẻ hài hòa, tinh tế cho nội thất xe.

Thảm taplo thường được sản xuất vừa khít với kích thước của từng dòng xe. Ảnh: AK Auto

Giá thảm taplo trên thị trường khá phong phú, dao động từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng tùy vào chất liệu và độ hoàn thiện.

Nhờ có kích thước chuẩn cho từng mẫu xe, việc lắp đặt thảm taplo cho các dòng xe phổ thông thường rất đơn giản, nhanh gọn.

Rèm lưới che nắng các cửa kính

Trên đa số các dòng xe bình dân hiện nay, rèm che nắng cho kính sau và các cửa đều không có sẵn. Do vậy, nhiều chủ xe đã tự trang bị cho mình rèm che nắng gắn lên các bộ phận kính xe.

Ưu điểm của rèm này là giúp giảm ánh nắng gắt chiếu vào người ngồi bên trong, tạo không gian mát mẻ, kín đáo khi đi đường nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tầm quan sát của lái xe.

Rèm che nắng là phụ kiện giá rẻ, dễ lắp đặt nhưng lại có hiệu quả cao. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại rèm che, phổ biến nhất là rèm lưới tối màu gắn lên xe bằng nam châm. Giá của một bộ 5 chiếc khoảng 500-700 nghìn.

Còn có loại rèm rời gắn lên kính bằng hút chân không với kích thước tương tự kính xe có giá rẻ hơn, từ 200-300 nghìn một bộ, thậm chí rèm rời chỉ có giá vài chục nghìn đồng/chiếc.

Phim cách nhiệt

Tại Việt Nam, có lẽ phim cách nhiệt được hầu hết người dùng ô tô sử dụng như biện pháp hữu hiệu để giảm nắng nóng cho khoang hành khách.

Khác với rèm xe, phim cách nhiệt có màu tối không chỉ giúp giảm lượng ánh sáng mặt trời đi vào xe mà còn giảm nhiệt đáng kể và triệt tiêu tia UV có hại cho người trong xe.

Dán phim cách nhiệt được đông đảo khách hàng tại Việt Nam áp dụng để tránh nắng nóng cho xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hiện nay, tùy theo dòng xe 4 chỗ hay 7 chỗ và độ cao cấp của loại phim mà chi phí có thể dao động từ 2-3 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng cho mỗi xe.

Nên dán loại phim cách nhiệt có thương hiệu rõ ràng và thi công ở cơ sở có uy tín, chính sách bảo hành đầy đủ. Không nên dán phim có màu quá đen, sẽ gây khó khăn khi lái xe vào ban đêm.

(Tổng hợp)

