Năm 2025 ghi nhận sự phát triển ấn tượng của ngành gỗ và lâm sản Việt Nam bất chấp những thách thức khó lường từ địa chính trị quốc tế. Riêng tại TP.HCM, ngành gỗ đóng góp khoảng 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu 92,7 tỷ USD của thành phố.

Cùng với quá trình sáp nhập địa giới hành chính, hệ sinh thái liên kết vùng được hình thành với tâm điểm đổi mới của TP.HCM, thủ phủ sản xuất Bình Dương và cửa ngõ logistics Bà Rịa - Vũng Tàu. Mô hình “kiềng ba chân” này tạo ra sự cộng hưởng nguồn lực từ sản xuất, xuất khẩu đến hạ tầng cảng biển, giúp ngành gỗ nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM sau quá trình kiện toàn đã chính thức ghi nhận 1.000 doanh nghiệp hội viên, phản ánh quy mô và mức độ tập trung ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ trên địa bàn, góp phần tạo đòn bẩy cho ngành hướng tới các mục tiêu xuất khẩu cao hơn trong giai đoạn mới.

Tại Lễ khai mạc hội chợ Xuất khẩu Gỗ và Nội thất TP.HCM (HawaExpo 2026), ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã nêu 5 mục tiêu chiến lược cho ngành gỗ thành phố, hưởng ứng và cụ thể hóa 4 trụ cột gồm hoàn thiện thể chế, đảm bảo gỗ nguyên liệu hợp pháp, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng thương hiệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Thứ nhất là tiên phong chuyển dịch xanh. Đây được xác định là giải pháp căn cơ để đáp ứng yêu cầu về “truy xuất nguồn gốc” và “chống mất rừng” của EU và Hoa Kỳ. Thành phố yêu cầu đạt mục tiêu 80% sản phẩm xanh, biến thách thức thành lợi thế cạnh tranh, coi đây là điều kiện để tiến sâu vào các thị trường khó tính. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chủ động chuyển đổi xanh, thực hành ESG để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe.

Thứ hai, nâng tầm từ “Made in Vietnam” sang “Made by Vietnam”. Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh cần thay đổi tư duy từ gia công thuần túy sang làm chủ thiết kế và công nghệ, coi đây là con đường duy nhất để nâng cao giá trị gia tăng theo định hướng của Bộ. Trong đó, HawaExpo được xác định là nơi khẳng định năng lực sáng tạo và sự khéo léo của doanh nghiệp Việt Nam, hội tụ những giá trị tinh hoa của ngành gỗ và nội thất.

Thứ ba, dẫn dắt bằng chuyển đổi số. Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM được yêu cầu phát huy vai trò “nhạc trưởng”, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để minh bạch chuỗi cung ứng, giảm thiểu rủi ro từ phòng vệ thương mại quốc tế; đồng thời điều phối, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển theo hướng xanh – minh bạch – bền vững và kết nối, xúc tiến để đưa sản phẩm ngành gỗ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ tư, đa dạng hóa và cân bằng thị trường. Thành phố yêu cầu ngành gỗ chủ động mở rộng sang các khu vực tiềm năng như Trung Đông, Nam Á, Mỹ Latinh nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động.

Thứ năm, quyết tâm tăng trưởng hai con số. Lãnh đạo TP.HCM đề nghị ngành gỗ cùng chia sẻ trách nhiệm với Thành phố, chủ động xác lập các mục tiêu đột phá để chinh phục ngưỡng tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh, bền vững và bứt phá.

HawaExpo 2026 là sự kiện đã định vị được giá trị thương hiệu sau nhiều năm tổ chức. Với 450 đơn vị triển lãm, 2.500 gian hàng trên diện tích 40.000 m², gần 90% sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, hội chợ tiếp tục khẳng định vai trò sự kiện xúc tiến thương mại mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế và bản lĩnh của ngành gỗ Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại biểu tham quan một gian hàng tại HawaExpo 2026

“Chúng ta không chỉ thích ứng, mà phải dẫn dắt xu thế. TP.HCM luôn đồng hành, quyết liệt cải cách hành chính mạnh mẽ hướng tới sự minh bạch và hiệu quả để thành công của doanh nghiệp chính là nền tảng, là nguồn lực tạo nên thành công của thành phố”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

(Nguồn: HAWA)