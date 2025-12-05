Sáng 5/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Ngay sau đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, đất trồng mới rừng sản xuất, đất trồng cây xanh đô thị, cây xanh phân tán vùng nông thôn... làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án trồng rừng, trồng cây xanh hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Nhiều tỉnh, thành và các bộ ngành đã có cách làm hay, hoạt động sáng tạo trong tổ chức thực hiện Đề án. Các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và người dân cũng nhiệt tình tham gia hưởng ứng, chung tay góp sức trong trồng và bảo vệ cây xanh.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân trồng cây phân tán, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Nhờ đó, sau 5 năm thực hiện Đề án, cả nước đã trồng được gần 1,44 tỷ cây xanh, vượt 43,9% so với mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Trong đó, trồng được 573,9 triệu cây xanh phân tán; trồng cây xanh trong rừng tập trung 865,2 triệu cây.

Ngoài các loài cây bản địa, cây quý hiếm trồng trong các khu rừng đặc dụng, nhiều cây thân gỗ, cây lâu năm được các địa phương lựa chọn trồng rừng phòng hộ nhằm phát huy tác dụng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, giữ nước, chống sa mạc hóa, bảo vệ môi trường sinh thái; trồng rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn, cây ăn quả, cây lâm sản ngoài gỗ đa tác dụng và các loài cây xanh đô thị trồng trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường...

Theo báo cáo của các bộ ngành, địa phương, tổng số nguồn vốn thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021-2025 là 15.291 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 3.174,5 tỷ đồng, vốn ODA 350,3 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 4.755,1 tỷ đồng. Riêng vốn huy động từ xã hội hóa hơn 7.011,1 tỷ đồng (chiếm tới 45,9%).

Tại Hội nghị, ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, đánh giá phong trào trồng cây, trồng rừng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân ta, giúp duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở khoảng 42%. Qua đó, khẳng định đóng góp ngày càng quan trọng của ngành lâm nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra liên tiếp.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ông Lực kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên cả nước tiếp tục cùng chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, cây xanh.

Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng nhấn mạnh đến việc trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị cao, nâng cao giá trị rừng trồng; phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường sinh thái, lưu giữ hấp thụ các bon rừng, giảm phát thải khí nhà kính.