Tại hội nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ ý nghĩa logo mới của Bộ KH&CN. Trong chuyên đề tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đề cập đến vai trò, tầm nhìn của Giám đốc Sở KH&CN tại địa phương. Giám đốc Sở KH&CN là kiến trúc sư trưởng của hệ sinh thái KHCN, ĐMST&CĐS tại địa phương. Vai trò này không chỉ dừng lại ở xây dựng chính sách mà còn bao gồm tổ chức, thực thi, kết nối nguồn lực, bảo đảm các điều kiện pháp lý và kỹ thuật, đồng thời điều phối sự tham gia liên ngành.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ba nhiệm vụ cốt lõi của Giám đốc Sở là: Tham mưu chiến lược cho lãnh đạo tỉnh về chính sách và quy hoạch phát triển; Tổ chức thực hiện để biến chủ trương thành kết quả cụ thể, có sản phẩm và tác động; Chủ động điều phối với các cơ quan Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước nhằm tạo sức mạnh tổng hợp.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh, người đứng đầu Sở KH&CN cần tư duy chiến lược và tầm nhìn hệ thống, am hiểu công nghệ mà không sa vào chi tiết kỹ thuật, có năng lực lãnh đạo và điều hành linh hoạt, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ gìn đạo đức và văn hóa công vụ với các giá trị liêm chính, khiêm tốn và biết lắng nghe.

Tại hội nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã định hướng mục tiêu cho giai đoạn 5 năm tới với yêu cầu đóng góp của KHCN, ĐMST&CĐS đạt trên 50% tăng trưởng GRDP của tỉnh; tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên 25%, hình thành từ 5 đến 10 doanh nghiệp KHCN và ĐMST trọng điểm; 100% nhiệm vụ KHCN đều có đầu ra gắn với ứng dụng hoặc được thương mại hóa.

Để đạt được các mục tiêu, Bộ trưởng nêu 6 nhóm giải pháp then chốt gồm: Hoàn thiện và đổi mới cơ chế tài chính; Phát triển hệ sinh thái ĐMST; Thúc đẩy doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp công nghệ; Nâng cao năng lực và hạ tầng KH&CN; Chuyển đổi số toàn diện; Tăng cường liên kết và hợp tác về truyền thông KH&CN.

Trong phần thảo luận, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo các Sở KH&CN đã trao đổi tập trung vào các vấn đề thực tiễn ở địa phương, tháo gỡ vướng mắc về thể chế và cơ chế tài chính, làm rõ giải pháp phát huy vai trò của KHCN, ĐMST&CĐS trong tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững tại các địa phương.

Thái Khang