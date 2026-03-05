Biệt thự 170 triệu USD của tỷ phú Mark Zuckerberg đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: Realtor

Người sáng lập Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg và vợ đã mua một bất động sản trị giá 170 triệu USD trên hòn đảo Indian Creek, ở Miami (Mỹ), thông tin từ People.

Hòn đảo này còn là nơi sinh sống của nhiều nhân vật nổi tiếng, giàu có khác như tỷ phú Jeff Bezos, Tom Brady, Ivanka Trump, tỷ phú Norman Braman... Người mua bị hấp dẫn không chỉ bởi tầm nhìn ra mặt nước, mà còn bởi mức độ riêng tư và an ninh cao của hòn đảo.

Một phần trong thiết kế biệt thự. Ảnh: Realtor

Được biết, thương vụ mua bán này hoàn tất giao dịch vào ngày 2/3. Căn biệt thự này lập kỷ lục giá mua nhà tại Miami-Dade và chỉ xếp sau kỷ lục quốc gia hiện do Ken Griffin nắm giữ, với thương vụ mua căn hộ tại New York năm 2019 trị giá khoảng 238 triệu USD.

Một phần trong thiết kế biệt thự. Ảnh: Realtor

Theo bản thiết kế, căn biệt thự rộng gần 2.800m2, gồm các tiện nghi như phòng tập thể dục, phòng massage, phòng tiệc, thư viện có lối đi bí mật, bể cá lớn. Bên ngoài khu nhà có hồ bơi riêng, có hệ thống sưởi, một khu vườn, một bến tàu riêng.

Một phần trong thiết kế biệt thự. Ảnh: Realtor

Chủ sở hữu trước đây của bất động sản này là vợ chồng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng Aaron Rollins. Họ đã mua căn nhà này với giá 30 triệu USD vào năm 2020. Đến tháng 11/2025, bất động sản này được rao bán trên thị trường với mức giá 200 triệu USD.

Siêu biệt thự mới gia nhập danh mục bất động sản giá trị cao của vợ chồng Mark Zuckerberg. Trước đó, họ sở hữu nhiều biệt thự trên khắp nước Mỹ, như tại Palo Alto (California), khu vực hồ Lake Tahoe và ở Hawaii.