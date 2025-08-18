Tỷ phú Jeff Bezos bên bố Miguel và mẹ Jackie. Ảnh: People

Jacklyn Gise Bezos, thường gọi là Jackie, là mẹ của Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon. Bà sinh tại Bernalillo, bang New Mexico, Mỹ. Cha bà làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia và có họ hàng xa với ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng George Strait.

Jackie quen Ted Jorgensen – nghệ sĩ biểu diễn trên xe một bánh, lớn hơn bà 2 tuổi. Sau thời gian hẹn hò, bà mang thai và kết hôn với ông vào năm 1963. Bà hạ sinh Jeff vào ngày 12/1/1964.

Jeff nhiều lần bày tỏ sự biết ơn và tự hào về mẹ. Vào Ngày của Mẹ năm 2022, ông viết: “Mẹ ơi, con không hiểu bằng cách nào mẹ đã làm được tất cả. Cảm ơn mẹ đã chia sẻ sức mạnh và tất cả những hy sinh của mẹ. Con yêu mẹ”.

Ly hôn và người bạn đời trọn vẹn

Cuộc hôn nhân với Ted nhanh chóng tan vỡ chỉ sau 2 năm. Ted thường xuyên nhậu nhẹt, tiệc tùng và không chu toàn cho gia đình. Sau ly hôn, ông từ bỏ quyền nuôi con và lần cuối gặp Jeff là khi cậu mới 3 tuổi.

Jackie trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con trong cảnh khó khăn. Sau này, bà gặp Miguel Bezos, một người nhập cư từ Cuba. Họ kết hôn năm 1968, khi Jeff 4 tuổi. Miguel nhận Jeff làm con, cho cậu mang họ Bezos và thương yêu như con ruột.

Gia đình sau đó chuyển đến Houston, Texas, rồi có thêm 2 con: Christina và Mark. Dù bận rộn với gia đình, Jackie vẫn không từ bỏ việc học. Ở tuổi 40, bà tốt nghiệp Đại học Saint Elizabeth – minh chứng cho tinh thần kiên trì và khát vọng học tập.

Jeff Bezos và mẹ. Ảnh: People

Nuôi dưỡng đam mê của Jeff

Theo cuốn The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon (năm 2013), Jeff bộc lộ tài năng từ nhỏ. 3 tuổi, ông đã tháo rời chiếc cũi bằng tua vít; 8 tuổi, tự học lập trình. Ông chế tạo đồng hồ báo thức chạy bằng năng lượng mặt trời và cả robot lang thang trong sân nhà.

Jackie không ngăn cản, ngược lại luôn khuyến khích con. “Tôi luôn muốn trở thành nhà phát minh và mẹ đã ủng hộ tôi theo đuổi đam mê ấy”, Jeff chia sẻ.

Bà và chồng còn khuyến khích tinh thần kinh doanh của con. Năm 12 tuổi, Jeff bán thiệp Giáng sinh tự làm. Thời trung học, Jeff học xuất sắc, là thủ khoa và được nhận sớm vào Đại học Princeton.

Hậu phương cho giấc mơ Amazon

Năm 1995, Jackie và Miguel đã cho Jeff vay 245.573 USD để đổi lấy 6% cổ phần Amazon – khi công ty còn rất non trẻ. Quyết định ấy trở thành bước ngoặt lịch sử, bởi sau này Amazon trở thành tập đoàn toàn cầu.

“Bố mẹ luôn yêu thương và ủng hộ tôi. Khi có được những người như thế, bạn có thể dám chấp nhận mọi rủi ro”, Jeff nói.

Bà Jackie còn là nhà hoạt động từ thiện. Bà cùng chồng sáng lập Bezos Family Foundation, tập trung hỗ trợ giáo dục và y tế. Quỹ từng tài trợ 710,5 triệu USD cho Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson.

Năm 2020, Jackie bị chẩn đoán mắc bệnh mất trí Lewy thể – căn bệnh thần kinh tiến triển ảnh hưởng đến trí nhớ, vận động và nhận thức. Dù vậy, bà vẫn miệt mài cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện.

Cả gia đình Bezos. Ảnh: People

Lời tiễn biệt xúc động

Hôm 14/8, bà Jackie qua đời ở tuổi 78, chỉ ít tuần sau đám cưới xa hoa của Jeff với Lauren Sánchez. Trên trang mạng xã hội, Jeff viết lời tri ân xúc động dành cho mẹ.

“Bà đã biến mọi khó khăn thành điều tốt đẹp. Mẹ yêu thương tôi hết lòng, mang đến cho tôi người cha tuyệt vời – bố Miguel, rồi thêm cả em gái và em trai tôi.

Tôi tin rằng, mẹ đã cảm nhận được tình yêu của chúng tôi trong những giây phút cuối cùng. Chúng tôi thật may mắn khi có mẹ trong đời. Tôi sẽ giữ mẹ trong trái tim mình mãi mãi”.