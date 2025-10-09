Ngày 9/10, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang điều trị cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO. Theo đó, tối 7/10, Trung tâm cấp cứu 115 đã chuyển 5 bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ khác nhau, kèm theo triệu chứng đau đầu và nôn ói.

Các bệnh nhân cùng tham dự một bữa tiệc tại phòng kín của nhà hàng. Sau khoảng 1 giờ, nhân viên nhà hàng phát hiện cả nhóm nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, nôn nhiều thức ăn. Nhà hàng đã lập tức gọi cấp cứu 115.

Bác sĩ Bùi Anh Triết, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, cả 5 bệnh nhân có biểu hiện tương tự và cùng chung bối cảnh xảy ra trong không gian kín. Qua khai thác thông tin, các bác sĩ được biết nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc.

Từ những dữ liệu thu thập được, đội ngũ y tế nhận định đây là vụ ngộ độc khí hàng loạt do carbon monoxide (CO) - loại khí không màu, không mùi nhưng cực kỳ độc hại, dễ gây thiếu oxy nghiêm trọng cho người hít phải trong không gian kín.

Các bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm xét nghiệm. Kết quả khẳng định cả 5 người đều bị ngộ độc khí CO. Hiện tình trạng của họ đã cải thiện, tri giác phục hồi và ổn định dần, tiếp tục điều trị tại các chuyên khoa của bệnh viện.

Các bệnh nhân ngộ độc khí CO, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Triết, khí CO sinh ra trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, ga, dầu, xăng. Trong không gian kín hoặc thông khí kém, khí CO có thể nhanh chóng tích tụ và gây ngộ độc chỉ sau vài phút.

Khi hít phải, khí CO gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, gây thiếu oxy mô, tổn thương não và tim. Nạn nhân ngộ độc có thể tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Triệu chứng ngộ độc khí CO rất đa dạng và dễ nhầm lẫn với mệt mỏi, cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa, bao gồm: nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, mệt mỏi, lơ mơ, rối loạn tri giác, có thể ngất xỉu. Ở mức độ nặng, người bệnh có thể co giật, hôn mê, suy hô hấp hoặc ngừng tim, giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, tổn thương tim hoặc não.

Bệnh viện khuyến cáo nếu phát hiện người có biểu hiện ngộ độc khí CO, cần nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi nguồn khí độc đến nơi thông thoáng, gọi cấp cứu ngay lập tức. Cho thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ là biện pháp điều trị cơ bản giúp loại CO khỏi máu nhanh gấp nhiều lần so với thở không khí bình thường. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể cần điều trị bằng oxy cao áp để ngăn ngừa tổn thương não và tim.