Khoảng 19h30 tối 4/10, sau khi ăn thìa cơm cuối cùng, ông N.V.S (90 tuổi, ở Hà Nội) đột ngột tím tái, ngừng thở. Gia đình lập tức hỗ trợ vỗ rung sơ cứu và nhanh chóng đưa ông vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gần nhà để cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, không có mạch cảnh, mạch bẹn và huyết áp không đo được. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn ép tim ngoài lồng ngực, tiêm Adrenalin, đặt ống thở.

Trong quá trình cấp cứu, đặt ống thở, các bác sĩ phát hiện và lấy ra dị vật gây tắc nghẽn đường thở là những hạt cơm trong bữa ăn tối. Sau 20 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch đập trở lại.

Cấp cứu cho nam bệnh nhân. Video: BVCC

Theo bác sĩ Đặng Hoàng Điệp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tắc nghẽn đường thở xảy ra khi thức ăn, nước hoặc vật lạ lọt vào đường hô hấp, gây bít tắc khiến người bệnh không thể thở được. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn tới tử vong chỉ sau vài phút.

Người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao bị tắc nghẽn đường thở do răng yếu, phản xạ nuốt chậm hoặc mắc các bệnh lý như tai biến, Parkinson, Alzheimer…

Vì vậy, việc phòng sặc thức ăn vào đường thở trong quá trình ăn uống và chăm sóc cần đặc biệt lưu ý: Ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện khi ăn. Người già thường có răng yếu và phản xạ nuốt chậm; nếu ăn vội hoặc vừa ăn vừa nói dễ bị sặc, nghẹt đường thở.

Ngoài ra, việc chọn thực phẩm phù hợp rất quan trọng, tránh các món dai, cứng, khô hoặc dễ vỡ vụn như thịt gân, bánh khô, cơm nếp, lạc rang… Ưu tiên món mềm, dễ nuốt, có nước hoặc xốt như cháo, súp, cơm mềm.

Bác sĩ Điệp khuyến cáo thêm không ăn khi đang mệt hoặc nằm vì khi đó, phản xạ nuốt giảm. Người cao tuổi nên ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi nhẹ khi ăn. Ngoài ra, đối với người có bệnh lý nền ảnh hưởng đến nuốt, gia đình cần chú ý quan sát, nếu thấy bệnh nhân ho sặc, tím tái, khó thở phải ngừng ăn ngay, gọi cấp cứu. Người nhà nên biết cách vỗ lưng, ấn ngực hoặc ép tim ngoài lồng ngực trong trường hợp khẩn cấp và gọi 115 ngay khi bệnh nhân mất ý thức.

