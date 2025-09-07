Trong bảng thành phần thực phẩm do Viện Dinh dưỡng Quốc gia công bố, trong 100g hạt sen khô chứa 334 calo năng lượng, 20g protein (đạm), 58g glucid (carbohydrate), ngoài ra chứa lượng mangan, magie hay nhiều vitamin... Trong khi đó, với hạt sen tươi, năng lượng mang lại trong 100g lại ít hơn (161 calo), 9,5g protein, 29,5 glucid...

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), 5 nhóm người sau đây cần hạn chế, thậm chí tránh xa món ăn có hạt sen.

Người mắc bệnh tim mạch

Tâm sen chứa alkaloid, là một chất có thể gây độc cho cơ tim, nếu sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, thậm chí suy tim.

Vì vậy, người mắc bệnh tim mạch cần thận trọng khi sử dụng hạt sen. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên loại bỏ hoàn toàn tâm sen trước khi chế biến. Nếu muốn sử dụng tâm sen, cần phải khử độc bằng cách rang hoặc sao cho đến khi chuyển màu vàng nhạt. Tuy nhiên, phương pháp này không loại bỏ hoàn toàn độc tố, do đó cần tuân thủ liều lượng khuyến cáo và không nên sử dụng thường xuyên.

Người bị rối loạn tiêu hóa

Hạt sen có tính hàn, vị ngọt, tác dụng cầm máu, giảm tiêu chảy. Do đó, những người bị táo bón nên hạn chế ăn hạt sen vì có thể làm tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, hạt sen chứa nhiều chất xơ, nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa yếu.

Người bị bệnh gout, sỏi thận

Hạt sen cũng chứa purine, một hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric.

Hàm lượng purine trong hạt sen tuy không cao như một số loại thực phẩm khác (nội tạng động vật, hải sản), nhưng nếu ăn quá nhiều, đặc biệt khi cơ thể đang có vấn đề về chuyển hóa purine, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout hoặc làm bệnh trở nên nặng hơn. Axit uric tích tụ quá mức cũng có thể hình thành sỏi thận, gây đau đớn, tiểu ra máu và các biến chứng nguy hiểm khác.

Người bị rối loạn giấc ngủ

Mặc dù một số loại thực phẩm như hạt sen có chứa các chất an thần tự nhiên giúp cải thiện giấc ngủ, nhưng việc lạm dụng hạt sen hoặc sử dụng quá nhiều thuốc an thần có thể gây ra tác dụng ngược.

Trẻ em dưới 1 tuổi

Hạt sen chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bao gồm protein, tinh bột, chất xơ... Hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, chưa hoàn thiện nên việc tiêu hóa một lượng lớn các chất này có thể gặp khó khăn, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu, táo bón. Một số trẻ có cơ địa nhạy cảm có thể bị dị ứng với các thành phần trong hạt sen, biểu hiện bằng các triệu chứng như nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó thở...

Vì vậy, trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn hạt sen. Đối với trẻ lớn hơn, chỉ nên cho ăn với lượng nhỏ và chế biến kỹ (nấu chín nhừ, nghiền nhuyễn). Khi mới cho trẻ ăn hạt sen, cần theo dõi kỹ các phản ứng. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu dị ứng hoặc khó tiêu, cần ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.