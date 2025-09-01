Tôi bị mỡ máu cao có nên dùng trà lá sen không? Xin bác sĩ tư vấn dùng như thế nào tốt cho sức khỏe? (Lê Giang, 45 tuổi, TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Phan Nguyên Đức - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 chia sẻ:

Mỡ máu cao đang ngày càng trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Đây là bệnh lý âm thầm, ít biểu hiện, nhưng có thể gây ra biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não. Nhiều người bệnh, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, tìm đến các loại thảo dược quen thuộc như lá sen và lá ổi.

Mỡ máu cao hay rối loạn lipid máu là tình trạng cholesterol và triglycerid vượt mức bình thường hoặc giảm mỡ “tốt” (HDL). Bệnh không gây triệu chứng rõ ràng, thường chỉ phát hiện khi xét nghiệm máu. Các bác sĩ khuyến cáo: Thuốc hạ mỡ máu vẫn là nền tảng điều trị để phòng ngừa biến chứng tim mạch.

Lá sen là một dược liệu lâu đời đã được nghiên cứu. Trong y học cổ truyền, lá sen (liên diệp, Nelumbo nucifera) có vị đắng, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu thấp, thường dùng trị béo phì do thấp nhiệt.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy lá sen chứa alkaloid, flavonoid, tanin có khả năng chống oxy hóa, ức chế hấp thu chất béo và điều hòa chuyển hóa lipid. Một số thử nghiệm nhỏ ghi nhận hiệu quả trong giảm triglycerid, hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ. Tuy vậy, bằng chứng lâm sàng còn hạn chế.

Lá sen còn là một vị thuốc tác dụng lợi tiểu, làm tăng quá trình chuyển hóa nước trong cơ thể. Alkaloid và cellulose trong lá sen có tác dụng thúc đẩy quá trình tiết dịch tiêu hóa và nhu động ruột từ đó giúp ngăn ngừa và điều trị táo bón. Ngoài ra, loại lá này còn có tác dụng thanh thử được ứng dụng vào trong việc giải nhiệt, trị cảm nắng.

Người dân thường dùng lá sen khô 10-15g, sắc hoặc hãm uống như trà. Tuy nhiên, không nên lạm dụng, tự sử dụng lá sen tại nhà chỉ tối đa 7-10 ngày, phải dừng lại ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đi ngoài phân lỏng, đầy bụng, người mệt mỏi, hạ huyết áp.

Người huyết áp thấp hoặc phụ nữ mang thai nên thận trọng khi dùng. Tốt nhất nên uống nước lá sen sau khi ăn 30 phút, không uống khi đói để tránh tác động tiêu cực tới hệ tiêu hóa.

Nếu bạn đang phân vân không biết mình có nên sử dụng lá sen hay không bạn nên đến và nhờ sự tư vấn trực tiếp từ các thầy thuốc chuyên môn y học cổ truyền.