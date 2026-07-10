XEM VIDEO: Ông Nguyễn Xuân Long kể lại giây phút vớt thi thể các nạn nhân.

Sáng 10/7, một nhóm 8 nữ sinh rủ nhau đến đập nước Y Thịnh (bon Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng) để chơi. Sau đó, 5 em xuống tắm và bị đuối nước dẫn tới tử vong.

Các nạn nhân gồm: Đ.M.T., L.T.Y.C., B.M.T., L.T.N. và em B.T.N.Y., cùng sinh năm 2015, trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung và đang là học sinh lớp 6 của Trường THCS Nâm N'Dir.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Hải Dương

Là người chứng kiến vụ đuối nước thương tâm, em Đ.T.K.L. (SN 2015) kể lại, sáng cùng ngày em đến nhà một người bạn trong thôn để chơi, sau đó cùng 7 bạn nữ xuống khu vực đập Y Thịnh.

Lúc đầu, em L. nghĩ rằng chỉ xuống đó ngồi chơi chứ không tắm. Tuy nhiên, khi cả nhóm tới nơi thì 5 bạn rủ nhau xuống tắm, em L. và 2 người bạn khác do không biết bơi nên chơi ở trên bờ.

Khoảng 10 phút sau, phát hiện 5 người bạn đã bị đuối nước rồi chìm dần, nhóm nữ sinh trên bờ đã chạy đi tìm người tới cứu.

Em L. kể lại sự việc. Ảnh: Hải Dương

"Em thấy các bạn bị đuối nước và kêu cứu nhưng không làm được gì vì không biết bơi. Hơn nữa, xung quanh không có ai nên em và các bạn cố gắng chạy thật nhanh lên khu dân cư gọi người lớn tới cứu, sau đó tiếp tục chạy xuống bờ đập đứng chờ để chỉ vị trí cho mọi người. Tuy nhiên, khi người lớn tới nơi thì cả 5 bạn đã tử vong", em L. bàng hoàng nhớ lại.

Đập nước Y Thịnh là nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Hải Dương

Công an viên lao mình xuống nước

Khoảng 10h cùng ngày, khi đang làm việc tại UBND xã Nâm Nung, ông Nguyễn Xuân Long (công an viên) nhận được thông tin có nhiều học sinh bị đuối nước ở đập Y Thịnh nên nhanh chóng chạy xe máy tới hiện trường.

Vừa tới nơi, thấy một số người đang ở dưới nước tìm kiếm nạn nhân, ông Long lập tức lao xuống cùng ứng cứu. Trong quá trình này, ông Long đã vớt được 2 thi thể.

Ông Nguyễn Xuân Long tham gia tìm kiếm các nạn nhân đuối nước. Ảnh: Hải Dương

Ông Long cho biết, khu vực các nạn nhân bị đuối nước cách bờ khoảng 8m, có độ sâu khoảng 2,5m. Lúc tìm kiếm nạn nhân, ông dặn những người cùng lặn phải đi sát nhau, ai tìm thấy các cháu trước thì đưa ngay lên bờ.

"Tôi đã công tác gần 20 năm trên địa bàn này nhưng chưa bao giờ gặp sự việc nào xót xa đến thế. Các nạn nhân nhỏ tuổi khiến ai cũng đau lòng", ông Long nói.

Một gia đình đang tổ chức đám tang cho nạn nhân. Ảnh: Hải Dương

Ông Lưu Công Yên (trú xã Nâm Nung) chia sẻ, khu vực đập Y Thịnh từng xảy ra nhiều vụ đuối nước nhưng đây là vụ việc đau lòng nhất vì có nhiều nạn nhân tử vong, các em đều là học sinh nhỏ tuổi.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Quang Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.