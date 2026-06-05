Sáng 5/6, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh T.H.N. (SN 1988, trú tại phường Xuân Phương, TP Hà Nội), nạn nhân mất tích trong vụ đuối nước tại suối ở thôn Cát Cát, xã Tả Van.

Khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể nữ du khách bị đuối nước ở khu vực thác Rồng, thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van. Nạn nhân được xác định là chị H.H.L. (SN 2004, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai).

Thi thể các nạn nhân đã được lực lượng chức năng làm các thủ tục theo quy định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tại suối nước ở thôn Cát Cát. Ảnh: Trọng Bảo

Như đã thông tin, vào khoảng 11h ngày 3/6, một vụ đuối nước đã xảy ra tại suối ở thôn Cát Cát. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Đ.T.T.H. (SN 1995, trú tại TP Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 2/6, một vụ đuối nước khác xảy ra tại khu vực thác Rồng, suối Nà Háng, đoạn chảy qua thôn Séo Mý Tỷ. Nạn nhân được xác định là nữ giới.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, dòng nước chảy xiết.