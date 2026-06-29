Những ngày sau vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại bản Còn, xã Quỳ Hợp (Nghệ An), căn nhà của vợ chồng anh T.V.X. và chị L.T.M. chìm trong không khí tang thương. Chị M. bế đứa con út mới 7 tháng tuổi, lặng lẽ nhìn về phía bàn thờ nơi đặt di ảnh hai con là cháu T.T.T.H. (7 tuổi) và T.T.P. (3 tuổi), nước mắt không ngừng rơi.

Anh X., công nhân làm việc tại Đà Nẵng, cũng đã tức tốc trở về quê để tiễn đưa hai con lần cuối. Theo gia đình, sáng 25/6, hai chị em H. ở nhà cùng mẹ và bà nội. Khi bà nội đi họp xóm, mẹ ở nhà chăm con nhỏ, hai cháu sang nhà hàng xóm chơi.

Hiện trường vụ đuối nước khiến hai chị em H. tử vong. Ảnh: Phan Lan

Chính quyền địa phương cho biết thời điểm đó chủ nhà đi vắng. Trong lúc vui chơi, hai cháu không may rơi xuống ao nhưng không ai phát hiện.

Đến khoảng 10h, không thấy các con trở về, người mẹ đi tìm và phát hiện cháu P. nổi trên mặt ao. Dù người dân và gia đình nhanh chóng đưa lên bờ, gọi cấp cứu, cháu đã không qua khỏi.

Không thấy cháu H., người thân cùng hàng xóm tiếp tục tìm kiếm và ít phút sau phát hiện thi thể cháu dưới ao.

Đau đớn hơn, đây không phải lần đầu gia đình anh X. hứng chịu nỗi mất mát vì đuối nước. Ba năm trước, một người con khác của anh chị cũng tử vong do sẩy chân xuống ao nhà.

"Sau sự việc đau lòng đó, gia đình đã rào kín ao để phòng ngừa. Không ngờ bi kịch vẫn tiếp tục xảy ra", anh X. nghẹn ngào nói.

Người cha cho biết sự việc là bài học quá đắt giá đối với gia đình và mong các bậc phụ huynh luôn dành sự quan tâm, giám sát con em mình.

Hoàn cảnh khó khăn, người thân phải dùng cánh cửa, tấm ván cũ ghép lại thành quan tài chôn cất nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo chị Phan Lan, hàng xóm của gia đình, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng, nhiều mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ anh chị để lo hậu sự và vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị Lan cho biết ao nước nơi hai cháu gặp nạn nằm gần nhà nên các cháu hay qua chơi.

"Hôm đó xóm tổ chức họp dân. Chủ nhà nơi các cháu sang chơi cũng đi họp và quên đóng cổng. Bình thường họ vẫn khóa cổng nên các cháu không vào được. Hàng rào quanh ao khá cao nhưng khoảng cách giữa các thanh ngang tương đối rộng. Có thể cháu P. chui qua rồi rơi xuống nước, chị cháu xuống cứu nhưng bất thành", chị Lan kể.

28 trẻ tử vong do đuối nước trong 6 tháng

Ông Lê Văn Thúy, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em (Sở Y tế Nghệ An), cho biết trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ đuối nước, khiến 28 trẻ em tử vong tại 24 xã, phường.

Theo ông Thúy, nạn nhân chủ yếu là trẻ trong độ tuổi học sinh, tập trung ở khu vực nông thôn và miền núi - nơi có nhiều sông, suối, ao hồ, hồ chứa và công trình thủy lợi nhưng điều kiện bảo đảm an toàn còn hạn chế.

Ông cho rằng tai nạn đuối nước xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nghệ An có địa hình phức tạp, nhiều sông, biển, ao hồ; mùa hè nắng nóng kéo dài, trẻ thường tìm đến các khu vực này để tắm, vui chơi.

Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận phụ huynh, người chăm sóc trẻ và cộng đồng về phòng, chống đuối nước vẫn còn hạn chế; việc quản lý, giám sát trẻ ở nhiều nơi chưa chặt chẽ. Không ít trẻ thiếu kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình trong môi trường nước, trong khi công tác tuyên truyền, phòng ngừa ở một số địa phương chưa cao.

UBND xã Yên Thành cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Thành

Theo ông Thúy, ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự ý đến ao, hồ, sông, suối, kênh, mương hoặc những khu vực có nguy cơ đuối nước khi không có người lớn đi cùng. Đồng thời, cần nhắc nhở trẻ không tắm ở những nơi không bảo đảm an toàn, không rủ nhau vui chơi gần vùng nước nguy hiểm.

Đối với chính quyền địa phương, cần thường xuyên rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm; lắp đặt rào chắn ở những điểm có nguy cơ cao, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp trẻ em tắm, bơi tại những nơi không an toàn...