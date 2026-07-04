Mong con được học kỹ năng phòng chống đuối nước trước khi vào lớp 1, gia đình chị C. (Hà Nội) cho con trai 6 tuổi đi học bơi tại bể gần nhà. Tuy nhiên, đến buổi học thứ 3, bé bất ngờ bị chìm dưới nước. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, trẻ đã ngừng tim, ngừng thở.

Ngay tại bể bơi, giáo viên đã tiến hành hồi sức tim phổi và gọi cấp cứu đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

ThS.BS Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, ngày 4/7 cho biết khi nhập viện, tình trạng của trẻ rất nặng. Các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực, kiểm soát thân nhiệt chủ động để bảo vệ não, kết hợp cho bệnh nhi thở máy và sử dụng các thuốc vận mạch. Sau 5 ngày điều trị, trẻ hồi phục tốt về hô hấp, tuần hoàn và chức năng thần kinh.

Thoát cảnh nguy kịch nhưng nỗi ám ảnh vẫn đeo bám cậu bé sắp vào lớp 1. Mẹ bé cho biết, con trai sợ nước đến nỗi không dám uống giọt nước nào, chỉ sờ tay vào nước cũng khiến bé run, sợ.

Chỉ 2 tháng hè, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận tới 20 trẻ bị đuối nước. Ảnh: Vy Hiếu

Đây là một trong 20 trường hợp trẻ đuối nước trong 2 tháng qua được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương. Khoảng một nửa số trẻ bị đuối nước ngay tại bể bơi công cộng hoặc trong các lớp học bơi - những nơi vốn được nhiều phụ huynh cho là an toàn. Không phải trường hợp nào cũng được sơ cứu đúng cách như bệnh nhi trên. Đã có những ca tử vong, có trẻ phải đối mặt với di chứng thần kinh không hồi phục.

Bệnh viện đang điều trị cho bé trai 12 tuổi bị đuối nước, hôn mê sâu, suy đa tạng, sự sống phụ thuộc vào máy thở, máy lọc máu và hàng loạt thiết bị hồi sức. Trước đó, em bị chìm dưới nước vài phút, khi được vớt lên, thay vì được ép tim ngay, em lại bị dốc ngược chạy trong 10 phút, bỏ lỡ thời gian vàng cứu bé.

Một bé gái 12 tuổi ở Hà Nội không giữ được sự sống do bị sơ cứu sai cách bằng cách dốc ngược rồi chạy.

Theo các bác sĩ, việc sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu oxy. Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng 4-5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh. Vì thế, khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở thì người lớn cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay.

Người cấp cứu cho trẻ tuyệt đối không dốc ngược bệnh nhi lên vai rồi chạy, điều này sẽ làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược hít vào đường thở và làm mất “thời gian vàng” để cấp cứu trẻ, khiến trẻ càng trở nên nguy kịch, thậm chí tử vong.

Clip hướng dẫn cấp cứu trẻ đuối nước. Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương