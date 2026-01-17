Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (có hiệu lực từ 1/7/2026) có nhiều thay đổi quan trọng, như điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống 5 bậc; bổ sung các khoản thu nhập chịu thuế; nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế với nhóm thu nhập chịu thuế tính theo từng lần phát sinh; nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh; tăng mức giảm trừ gia cảnh.

Điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần, từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%.

Trong đó, mức thuế suất thấp nhất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng và mức tối đa 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng. Biểu thuế mới giúp tất cả cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế.

Theo các chuyên gia, biểu thuế lũy tiến rút từ 7 xuống còn 5 bậc giúp hệ thống thuế đơn giản hơn, đồng thời giảm “bậc nhảy” ở các ngưỡng giữa.

Ngưỡng áp dụng thuế suất cao nhất được nâng lên trên 100 triệu đồng/tháng, tức là chỉ nhóm có thu nhập rất cao mới phải chịu mức 35%. Đây được xem là cải tiến thân thiện với nhà đầu tư và lao động kỹ năng, do số người rơi vào bậc thuế cao nhất giảm đi.

Bổ sung các khoản thu nhập chịu thuế

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, từ ngày 1/7/2026, một số khoản thu nhập mới sẽ thuộc diện chịu thuế, bao gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn”.

- Thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon.

- Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số.

- Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định rõ thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số là thu nhập chịu thuế (điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025).

Nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế với nhóm thu nhập chịu thuế tính theo từng lần phát sinh

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 điều chỉnh ngưỡng thu nhập từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng để xác định thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập như thu nhập từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ nhận thừa kế, quà tặng.

Như vậy, đối với những trường hợp này, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần thu nhập, hay giá trị giải thưởng, tài sản vượt trên 20 triệu đồng tính theo từng lần phát sinh nhân với thuế suất.

Nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh

Một trong những sửa đổi quan trọng của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 là điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu. Việc sửa đổi này nhằm giảm gánh nặng tuân thủ và tạo thuận lợi cho hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ và vừa.

Đồng thời, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 cũng bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh, theo đó:

- Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng: Áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập.

- Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng: Áp dụng thuế suất 17% trên thu nhập.

- Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng: Áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập.

Riêng cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu năm vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Ngoài ra, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 còn điều chỉnh mức thuế suất từ 2% lên 5% đối với một số khoản thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử…

Nâng mức giảm trừ gia cảnh

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng mỗi tháng.

Theo quy định trong luật, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Giảm trừ gia cảnh gồm mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.