Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ phát sinh khi thu nhập vượt ngưỡng chịu thuế sau khi đã trừ các khoản giảm trừ theo quy định.

Luật Thuế TNCN 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Cùng với Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 quy định về mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2026 như sau: Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo đó, cá nhân không có người phụ thuộc sẽ phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN khi thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công vượt mức 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm).

Năm 2026, nếu người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, mức lương đóng thuế thu nhập cá nhân là từ 21,7 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập nêu trên là thu nhập tính thuế, tức đã trừ các khoản hợp pháp theo quy định như bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học đủ điều kiện; các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và những khoản không tính vào thu nhập chịu thuế như một số phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn giữa ca theo quy định.

Đối với cá nhân có người phụ thuộc, ngoài mức giảm trừ cho bản thân, người nộp thuế còn được giảm thêm 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Do đó, mức lương phải đóng thuế TNCN tương ứng với từng trường hợp có bao nhiêu người phụ thuộc.

Ví dụ: Nếu người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, mức lương phải đóng thuế TNCN từ 21,7 triệu đồng/tháng.

Tương tự, có 2 người phụ thuộc, mức lương phải đóng thuế TNCN là từ 27,9 triệu đồng; 3 người phụ thuộc, mức lương phải đóng thuế TNCN từ 34,1 triệu đồng/tháng hay 4 người phụ thuộc, mức lương phải đóng thuế TNCN từ 40,3 triệu đồng/tháng.

Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN năm 2026

Căn cứ Điều 10, Điều 11 Luật Thuế TNCN 2025 các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú bao gồm mức giảm trừ gia cảnh như đã nói ở trên.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: Con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động.

Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Hiện nay, theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, người phụ thuộc được xác định có thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác. Cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công các khoản sau đây:

- Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, bao gồm:

+ Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

+ Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

+ Khoản đóng góp vào các tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc của người nộp thuế được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế theo mức do Chính phủ quy định.