Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan về tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

5 tình tiết giảm nhẹ của ông Dương Văn Thái

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị can Dương Văn Thái - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Đồng thời, bị cáo đã nộp tổng số 8 tỷ đồng (bao gồm 900 triệu nhận từ Nguyễn Duy Hưng và 7,1 tỷ đồng tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, thiệt hại chung của vụ án).

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của bị can là do chịu sự tác động, can thiệp từ Phạm Thái Hà - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Dương Văn Thái - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Hà

Bị can Dương Văn Thái có 5 tình tiết giảm nhẹ gồm: Thứ nhất, chủ động, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại;

Thứ hai, nhận thức được rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Thứ ba, chủ động khai báo, viết đơn tố giác, tích cực hợp tác, góp phần quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án;

Thứ tư, có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành và địa phương (Huân chương lao động Hạng Nhì, Hạng Ba; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và cấp Bộ; có nhiều lượt Đơn của 38 cá nhân, tổ chức xác nhận thành tích và xin giảm nhẹ hình phạt).

Thứ năm, gia đình có công với cách mạng.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, ông Thái thực hiện hành vi sai phạm với mục đích thu hút vốn đầu tư, vì sự phát triển của địa phương. Tuy có nhận quà, tiền nhưng không yêu cầu, không thỏa thuận và đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi...

Với các bị can còn lại đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, góp phần quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; tự nguyện nộp lại tiền khắc phục hậu quả; có nhiều thành tích trong công tác.

Các bị can Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An và các bị can trong công ty có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, gia đình có công với cách mạng.

Ngoài ra, một số bị can là cấp dưới, làm công hưởng lương, thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của cấp trên cũng được xét tình tiết giảm nhẹ.