Thông tin đưa ra tại buổi họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức.

5 quan điểm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Nhận diện sớm, phát huy nhanh mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tỉnh phát triển bứt phá và bền vững.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Lấy phát triển kinh tế - xã hội để duy trì ổn định quốc phòng, an ninh và ổn định quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó, đặc biệt coi trọng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; năng lực quản lý, quản trị phát triển của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi họp báo

Tổng thu ngân sách đạt 41.000 tỷ đồng vào năm 2030

Song song với việc triển khai các các mục tiêu chung, trong đó có đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới – UBND tỉnh cũng đề ra các mục tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường…

Với các chỉ tiêu kinh tế mục tiêu để ra tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm (giá so sánh 2010). GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD.

Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến cuối năm 2030 đạt 32,2%/GRDP. Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Đến năm 2030, có 20 doanh nghiệp/nghìn dân.

Các chỉ tiêu xã hội hướng đến tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh tối thiểu bằng mức bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%. Tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt ít nhất 80,5%. Duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc; 100% số xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Cùng với đó, tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 91,3%.

Hằng năm, có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được UBND tỉnh chú trọng: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

5 trụ cột tăng trưởng

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo của vùng; hỗ trợ chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững, hình thành các “cứ điểm nông - công nghiệp”, xây dựng mô hình vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Phát triển dịch vụ cảng - logistics, hình thành các trung tâm logistics từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến cảng Quy Nhơn.

Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, bất động sản du lịch, hạ tầng dịch vụ.

4 khâu đột phá

Đột phá trong việc thể chế hóa và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; coi đây là động lực mới quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.

Hiền Nguyễn