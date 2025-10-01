Thông tin đưa ra tại buổi họp báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức sáng 1/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được tổ chức trong 3 ngày (2-4/10) với sự tham gia của 450 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 60 người, đại biểu chỉ định 390 người đại diện cho 147.054 đảng viên. Phương châm Đại hội là Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tại buổi họp báo

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly cho biết, Đại hội lần này không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Bộ Chính trị sẽ thực hiện chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

“Đại hội không nhận hoa chúc mừng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”, bà Ly cho hay.

Theo bà Ly, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội trên tất cả các khâu theo đúng quy định; xây dựng đề án nhân sự trình Đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần và đã được các cơ quan chức năng thẩm định…

Đại hội sẽ công bố các quyết định của Trung ương về chỉ định nhân sự khóa mới tại phiên khai mạc sáng 3/10.

Tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá

Về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho biết, Gia Lai xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 4 khâu đột phá, 5 quan điểm phát triển, 5 trụ cột tăng trưởng; phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá.

Phối cảnh dự án trung tâm trí tuệ nhân tạo hơn 4.300 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai đang triển khai. Ảnh: G.X

“Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển các vùng một cách đồng bộ, hợp lý, hài hòa, từng bước thu hẹp sự khác biệt”, ông Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Đồng thời, Gia Lai sẽ đột phá mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 41.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế; có 20 doanh nghiệp trên 1.000 dân…

Cũng trong sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai trương Trung tâm báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, màn hình lớn, đường truyền Internet tốc độ cao đảm bảo cho hơn 100 phóng viên tác nghiệp.